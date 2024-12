A Dancing with the Stars elődöntője úgy látszik, hogy a bakikról szól, ugyanis ismét egy pár rontott. A Dancing with the Stars egyik esélyese, WhisperTon az egyik emelésnél elejtette Tóth Katicát.

Vágólapra másolva!

A Dancing with the Stars hetedik élő adása úgy tűnik, hogy a bakikról szólt, ugyanis Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után most WhisperTon és Tóth Katica is bakizott. Dancing with the Stars

Fotó: Polyák Attila/Origo Tánc közben ugyanis WhisperTon egy emelés közben elejtette Tóth Katicát. A baki után Lékai-Kiss Ramóna rögtön megkérdezte, hogy hogy van a profi táncos, azonban mindenkit megnyugtatott, hogy nem történt nagy baj és jól van. A zsűri is meglepődött, ugyanis szinte tökéletes produkciót láthattak. Ez egy majdnem tökéletes produkció volt, azt éreztem, hogy ez majdnem 30 pont lesz. Ezt most nem érzem. Ez nem baj, hogy ez most történik. Történjen meg inkább most, mint a döntőben - vélekedett Ördög Nóra. Iszonyú mérges vagyok. Minden annyira könnyed és igazi volt. Ez a baki viszont itt volt. Most nagyon nagy gondban vagyok. Ez 10 pontos produkció lett volna - mondta Juronics Tamás. Ilyen erős mezőny nem volt még a műsorban, ami miattatok is van. Lehet, hogy ez egy olyan hiba volt, hogy ezt most így dobta a gép - fejtette ki véleményét Szente Vajk. Tóth Katica elmondta, hogy a próbákon az emelés mindig sikerült, WhsiperTonnak pedig elképesztően hálás, amiért megfogta őt és tudták folytatni a versenyt, míg a férfi elnézést kért a hibájáért. A zsűri végül 27 ponttal jutalmazta őket. A produkciót itt tudja visszanézni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!