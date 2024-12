Közvetíteni fogja mellnagyobbító műtétjét a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra című párkereső realityműsorban ismerhették meg a nézők Dávid Petrát, aki Kabai Andrással kötött házasságot az első évadban, azonban kapcsolatuk nem volt zökkenőmentes, ők döntöttek először a válás mellett, viszont baráti kapcsolatban maradtak a kísérlet után. Dávid Petra már a második évadban is felbukkant, ugyanis az egyik szereplőnek jó ismerőse, akinek az esküvőjén is jelen volt. A személyiedzőként dolgozó influenszer azóta is keresi a szerelmet, de egyelőre sikertelenül.

Dávid Petra Kabai Andrással kötött házasságot a TV2 nagysikerű realityjének első évadában, de házasságuk nem ért szép véget

Fotó: Dávid Petra Instagram

Korábban elárulta, hogy durva túlsúllyal küzdött éveken át, majdnem száz kilót nyomott, majd kemény edzéssel, kitartással érte el a jelenlegi formáját. Dávid Petra elsősorban azért döntött úgy, hogy életmódot vált és megváltozik, mert a súlya miatt egyre többen csúfolták, a párkapcsolatai sem működtek jól. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis hatalmas erővel és akarattal végül fitnesszmodell lett belőle. Saját történetét többször is megosztja a követőivel azért, hogy motiválja a hasonló helyzetben lévőket.

Dávid Petra most őszintén bevallotta, hogy bár elégedett az új formájával, viszont a fogyással a melleiből is rengeteg méretet veszített, ami azóta is zavarja. Az influenszer szeretne nőiesebb formákat, szép dekoltázst, ezért már régóta gondolkodik azon, hogy plasztikai sebész segítségét kéri a mellnagyobbításban. Most a közösségi oldalán elárulta, hogy már lefixálta a műtétet, hamarosan túlesik a beavatkozáson, amit közvetíteni akar a követőinek, ezért videóra veszi majd az egész folyamatot, így közvetíti a nyilvánosságnak, hogy mivel jár a mellnagyobbítás.

Tény és való, hogy 10 évvel ezelőttig mellesleg jó adottságokkal voltam megáldva míg nem, úgy döntöttem, hogy életmódot váltok és lefogyok. Sajnos, nincs olyan, hogy centrális fogyás, és a mellem is ugyanúgy kisebb lett, mint ahogy minden másom.

Időről időre felmerült bennem, hogy meg kellene csináltatni, de csak ábránd maradt. Viszont idén úgy döntöttem meglépem. Nem másért, hanem magamért. És nem azért, mert előtte nem láttam szépnek magam, hanem azért, mert szeretnék egy szép dekoltázst..." - kezdte a bejegyzésében Dávid Petra, aki sokáig mérlegelte a dolgot, mire talált egy olyan orvost, akire bátran rábízza magát.

YouTube-on indítok egy sorozatot a műtétemről, illetve TikTokra is folyamatosan teszek ki videókat!

- írta Instagramon az influenszer, aki egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mire is számíthatnak azok, akik figyelemmel követik a műtétről szóló bejegyzéseit.