Elhagyhatja az országot kiesése után a Megasztár népszerű versenyzője

Újabb terveiről mesélt a Megasztár legutóbbi kiesője, Dénes Dávid, aki már saját dallal lépett színpadra, ahol zenekarával együtt debütált a műsorban. Az énekes elárulta, hogy a tévézéstől a jövőben inkább távol maradna, ehelyett maximálisan a zenélésre koncentrálna, mert nem érzi közel magához ezt a világot.

Dénes Dávid saját dalát adta elő zenésztársával a Megasztár elődöntőjében

Fotó: TV2

Mindenképpen szeretnék eltávolodni a tévézéstől, mert nagyon nem érzem magaménak hosszú távon.

Ez nem az én világom, mert én maximálisan a zenével szeretnék foglalkozni, és az eleje mindenképpen kőkemény, darálós időszak lesz, de készen állok rá, és várom is. Viszont ebbe nem férnek bele a tévéműsorok, ezért nem valószínű, hogy túl sok ilyen szereplésem lesz a közeljövőben" - magyarázta kiesését követően Dénes Dávid, akit nem tört meg, hogy nem vehet részt a döntőben, nagy tervei vannak a jövőre nézve.

Az énekes bevallotta, hogy a kimerültség miatt eleinte elérzékenyült kiesését követően, ugyanis meghatónak találta a közönség támogatását és a felháborodást a távozása miatt. Azonban nem tartott sokáig ez a melankólia, sőt, a Mad About Marilyn zenekarára szeretne koncentrálni a jövőben, gitárosával azonnal meg is beszélték, hogy tovább dolgoznak az albumon.

Azonban Dénes Dávid meglepő dolgot mondott azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeli el a jövőjét, és egyáltalán nem tervez már civil munkát folytatni, legalábbis nem Magyarországon.

Magyarországon már nem. Ha civil munkám is lesz, az azért, mert unatkozom. Egyébként az egyik álomhelyemre mennék ki, Amszterdamba vagy Amerikába!

Legyen szó akármilyen munkáról, nagyon szeretnék kreatív és zeneközpontú emberek között és helyszínen lenni. De ez úgy is be fog következni előbb vagy utóbb!" - szögezte le a Bors érdeklődésére a közönség nagy kedvence, Dénes Dávid, akinek minden esélye megvan arra, hogy nagyobb karriert fusson be, hiszen az Origónak is nyilatkozó zeneszerző, Desmond Child is őt nevezte meg személyes kedvencének.

Desmond Child is Dénes Dávid produkcióját emelte ki a Megasztárban. A zeneszerző az Origónak beszélt magyar származásáról

Fotó: Polyák Attila - Origo

Desmond Child kedvence is Dénes Dávid

A Megasztár sztárvendége a népszerű zeneszerző, a magyar gyökerekkel is rendelkező Desmond Child, aki az elődöntőben is részt vett, és a vasárnapi fináléban is ott lesz majd a zsűriszékben.