Kiderült, melyek Desmond Child kedvenc magyar ételei

Desmond Child amerikai énekes, zeneszerző, szövegíró volt a vendég a Megasztár legutóbbi adásában, sőt a vasárnapi döntőre is visszatér, ennek kapcsán pedig a tehetségkutató internetes háttérműsorában, a Megamániában is megjelent – ahol többek között azt is elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar ételei.

Desmond Child a Megasztár zsűrijében

Fotó: TV2 / TV2

"A 22 éves fiam és a magyar nevelőanyja, Valéria átjön, és olyankor csirkepaprikást, töltött káposztát főz. A múlt héten átadta nekem a karácsonyi bejglit, úgyhogy folytatjuk a magyar tradíciókat is otthon...

Mindent szeretek Magyarországgal kapcsolatban"

– mondta Desmond Child, aki 18 évesen tudta meg, hogy az apja egy magyar báró, Joseph S. Marfy (Márfy József) volt. Nézze meg a vallomását!

A műsorban emellett az is kiderült, hogy honnan ismeri egymást Desmond Child és Vastag Csaba: az interneten keresztül. Vastag Csabának a menedzsere nagyjából nyolc éve vette fel a kapcsolatot Desmond Childdal, aki már akkor nagyon nyitottan állt hozzá a magyarokhoz, a megbeszélések idővel közös munkát is eredményeztek. Nézze meg ezt a részletet is Megamániából!

Desmond Child öt szót tud magyarul

Desmond Child a megasztáros szereplése kapcsán az Origónak is nyilatkozott, azt is elárulta, hogy öt szót tud magyarul – ezek azonban nem a legszebb szavak. "Először 1973-ban jártam Magyarországon. Ez az ország annyira lenyűgözött, hogy évente minimum egyszer visszajöttem.

Szomorú vagyok, ugyanis édesapám nem tanított meg magyarul,

mondván, rosszul ejteném ki úgyis a szavakat. Egyébként öt szót tudok magyarul, azonban ezek nem a legszebb szavak, így nyilvánosan nem használom őket" – magyarázta.

"Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy felkértek erre a feladatra. Nemcsak zsűriként voltam jelen a produkcióba, hanem a versenyzők mentora is voltam. Azt kell rólam tudni, hogy nagyon szeretek tanítani, szeretem átadni az embereknek azt a tudást, amit hosszú évek során megszereztem. Felemelő érzés volt, hogy megbecsülnek, hogy tisztelnek" – nyilatkozta még a Megasztárban való szerepléséről.