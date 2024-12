Desmond Child az Origónak: Öt szót tudok magyarul, azonban ezek nem a legszebb szavak

Desmond Child amerikai énekes, zeneszerző, szövegíró Magyarországra látogatott, ugyanis részt vett a Megasztár produkciójában. Nemcsak zsűrizte, de tanácsokkal is ellátta a versenyzőket. Desmond Child az Origónak adott interjút, ahol a műsorról és Bon Jovi világhírű slágeréről, a Livin' On A Prayer című dal háttértörténetéről is mesélt.

Desmond Child mindenkit meglepett azzal a hírrel, miszerint 18 évesen tudta meg, hogy nem John Frederick Barrett az apja, hanem báró Márfy Sándor, így félig magyar származású. A dalszövegíró már nyolc éve amerikai-magyar kettős állampolgár. Desmond Child

Fotó: Polyák Attila - Origo Félig magyar származású „A biológiai édesapám 18 éves koromban keresett meg engem. Ő bátorított arra, hogy menjek vissza a gimnáziumba, és abban is segített, hogy elvégezzem a főiskolát. Először 1973-ban jártam Magyarországon. Ez az ország annyira lenyűgözött, hogy évente minimum egyszer visszajöttem. Szomorú vagyok, ugyanis édesapám nem tanított meg magyarul, mondván rosszul ejteném ki úgyis a szavakat. Egyébként öt szót tudok magyarul, azonban ezek nem a legszebb szavak, így nyilvánosan nem használom őket” – kezdte az Origónak. Desmond Child a Megasztár zsűrijében A TV2 tehetségkutatójának elődöntőjében az amerikai zeneszerző-producer volt a sztárvendég. Desmond Child is beült a zsűriszékbe, tanácsokkal látta el a versenyzőket és fel is készítette őket az élő show-ra. „Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy felkértek erre a feladatra. Nemcsak zsűriként voltam jelen a produkcióba, hanem a versenyzők mentora is voltam. Azt kell rólam tudni, hogy nagyon szeretek tanítani, szeretem átadni az embereknek azt a tudást, amit hosszú évek során megszereztem. Felemelő érzés volt, hogy megbecsülnek, hogy tisztelnek” – fejtette ki. Desmond Child

Fotó: Polyák Attila - Origo Dénes Dávid előadása lenyűgözte őt Desmond Child azt is elárulta lapunknak, hogy ki a favoritja a Megasztár hetedik évadában. Sajnos a kedvenc versenyzőm, Dénes Dávid vasárnap búcsúzott a műsortól. Dávid egy kiváló rock énekes, aki nagyon egyedi, extravagáns a kinézete és példaértékű hozzáállása van ehhez a szakmához. Úgy gondolom, hogy a jövőben hatalmas sikereket fog majd elérni, előadásával engem például teljesen lenyűgözött. De meg kell említenem a többi versenyzőt is, Gudics Mátét, Balogh Rebeka Valériát, Tóth Abigélt, Orbán Rudolfot és Bánsági Petronellát, ugyanis ők mindannyian tehetségesek, mindegyikük valamiért Megasztár” – részletezte Desmond Child az Origónak.

Így segíti a Megasztár versenyzőit A még versenyben lévő énekeseknek több tanácsot is adott, melyek segítették őket abban, hogy profi előadókká váljanak. „Nehéz megtanulni egy új dalt, amit teljes átéléssel kell előadni a közönségnek, le kell őket ugyanis nyűgözni. Én ebben a folyamatban is segítettem a versenyzők munkáját. Úgy gondolom, hogy sok előadó nem érzi, nem éli át azt, amiről énekel, ez pedig egy fontos és nélkülözhetetlen folyamat. A testeddel el kell tudnod mesélned a dal mondanivalóját, hiszen az emberek akár messziről, akár közelről néznek a színpadon egy érzést kell közvetítened feléjük. Megjelent egy könyvem Livin' On A Prayer: Big Songs Big Life címmel, ahol többek közt erről is írok” – magyarázta. Desmond Child

Fotó: Polyák Attila - Origo Az élet inspirálta a Livin' On A Prayer című számot Bon Jovi világhírű slágerét, a Livin' On A Prayer című számot is Desmond Child írta, a dalt pedig az élet inspirálta. Először a You Give Love a Bad Name című dalt írtam meg, majd Bon Jovi elmondta, hogy szeretne egy dalt egy fiatal párról, akiknek anyagi gondjai vannak, nem találnak munkát, a férfi pedig még a szeretett gitárját is beadja egy zálogházba. Elmeséltem neki Tommy and Gina történetét, ebből pedig megszületett a dal, egy dal a reményről. Ezek után az ember nem mehetett úgy el Bon Jovi koncertre, hogy ne hallotta volna a Livin' On A Prayer-t, ami szinte mindig utoljára játszott az együttes. Mikor elhangzik ez a dal, az emberek torkuk szakadtából éneklik, felállnak, táncolnak, én pedig imádom ilyenkor nézni a közönséget. Megnyugtató, hogy az összes generáció a magáénak érzi a dalt, ami kétségkívül a legnagyobb eredmény, amit valaha elértem. Szerencsés vagyok, amiért találkozhattam Bon Jovi-val” – zárta a beszélgetést.

