Részegen forgatott a Dirty Dancing két sztárja

Az 1987-es Dirty Dancing - Piszkos tánc című filmklasszikus mindössze 5 millió dollárból (1,4 milliárd forint) készült és 218 millió dollár bevételt hozott világszerte. Az 1963 nyarán, egy luxus nyaralóhelyen játszódó történetben a 17 éves Baby (Grey) beleszeret tánctanárába (Patrick Swayze), ám a lány szülei nem nézik jó szemmel kettejük kapcsolatát. A filmben elhangzó (I've Had) The Time of My Life című szám a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is elnyerte, a két főszereplőt pedig Golden Globe-díjra jelölték alakításukért.

Részlet a Dirty Dancing című filből

Fotó: Instagram.com/dirtydancingmovie/

Patrick Swayze és Jennifer Grey a valóságban ki nem állhatták egymást és nem a Dirty Dancing volt az egyetlen közös filmjük. Korábban, 1984-ben a Vörös hajnal című filmben is együtt játszottak, ahol egy szexjelenetet is le kellett forgatniuk. Azonban a páros annyira ideges volt, hogy Patrick Swayze rengeteget ivott, kis híján részeg volt, míg Jennifer Grey füves cigit szívott. A jelenet ugyan jól sikerült, az alkotók mégis kivágták a filmből, ami miatt Grey és Swayze is ideges lett, ugyanis feleslegesen tették őket ki egy hatalmas stressznek.

A páros pedig három évvel később újra találkozott, majd leforgatták a Dirty Dancing-Piszkos tánc című filmet, ami a mai napig hatalmas siker - számolt be róla a Mirror.

Leégett a Dirty Dancing ikonikus hotele

Leégett a New York állambeli Libertyben egy épület, amely az egykori Grossinger's Catskill Resort Hotelhez tartozott, és amely nélkül talán a Dirty Dancing sem született volna meg. A hotelt 1986-ban bezárták, előtte azonban kedvelt üdülőhely volt, 1955-ben például Debbie Reynolds és Eddie Fisher is ott tartotta az esküvőjét. Sokat nyaralt ott gyerekként a Dirty Dancing forgatókönyvírója, Eleanor Bergstein is, aki állandóan táncórákra járt, amíg a szülei golfoztak – később pedig ezek a nyári élményei ihlették a sikeres film történetét.