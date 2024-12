Dobó Ágiéknál így telnek az ünnepek Costa Ricán

Mint arról beszámoltunk, Dobó Ági a gyerekeivel néhány hónapja külföldre költözött. Két kisfia, Benedikt és Nataniel vele vannak, de a férje, Kis Csaba tőlük 10 ezer kilométerre, Magyarországon él továbbra is. Costa Ricán egy gyönyörű házban, a tengerpart közelében töltik a mindennapjaikat, és hamarosan az ünnepeket is. Dobó Ági most a YouTube-csatornáján megmutatta, miként zajlik náluk az ünnepi készülődés.

Costa Ricán nem kérdés, hogy nem lesz fehér karácsony idén sem, de az egykori szépségkirálynő még így is igyekszik minél varázslatosabb hangulatot csempészni az otthonukba.

Elmegyünk karácsonyfa beszerző útra és még nagyobb karácsonyi hangulatot próbálunk varázsolni. Most süt a nap és jó idő van, úgyhogy még nagyobb szükség van a téli hangulatra bent a házban

– mesélte.

Olyan érzés, mintha nyaralnánk. A trópusokon vagyunk, 40 fok van, de még ahhoz van szokva a szervezetünk, hogy karácsonykor tél van és hideg

– tette még hozzá.

A kinti meleg ellenére persze a család feldíszíti a karácsonyfát, illetve a gyönyörű ház belső tereit is, persze mindezt rövidnadrágban, ami egyáltalán nem szokványos látványt nyújt.