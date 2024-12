Eljegyezték Dua Lipát - kép

Dua Lipa óvja a magánéletét a nyilvánosság előtt, barátjáról is csak ritkán beszél. Úgy tűnik azonban, hogy az énekesnő és Callum Turner színész kapcsolata szintet lépett, ugyanis a férfi megkérte a világsztár kezét.

Dua Lipa

Fotó: Dua Lipa/Instagram

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata komolyra fordult

Ezt igazolják legalábbis a közösségi oldalakon megjelent fotók. Az énekesnő az ünnepekre hazautazott a családjához, a meghitt pillanatokról pedig több kép is készült, amit megosztott a követőivel az Instagram-oldalán. Szemfülesek azonban észrevették, hogy Dua Lipa gyűrűsujján egy hatalmas gyémántgyűrű csillog, melyet eddig még soha nem viselt, így minden bizonnyal eljegyezte párja az énekesnőt.

Dua és Callum nagyon szerelmesek, tudják, hogy ez a kapcsolat örökké tart. Eljegyezték egymást, nem is lehetnének boldogabbak. Ami a karrierjét illeti, Dua az eddigi legjobb évet zárja, az eljegyzés pedig csak hab a tortán. Callum csendesen, a háttérből támogatja Duát. Csodálatos párt alkotnak ők ketten. A rokonaik és barátaik velük együtt örülnek. Fantasztikusan sikerült a karácsonyuk

- mondta a pár egy közeli ismerőse.

A pár év elején kezdett randevúzni, azonban úgy tűnik, hogy a fiatalok komolyabban terveznek egymással, ha már az eljegyzés is megtörtént. Callum Turner egyébként olyan filmekben játszott, mint a Legendás állatok trilógia, a New York-i afférok, vagy a Masters of the Air című sorozat.

Dua Lipa és Callum Turner Londonban fognak szilveszterezni, ahol egy hatalmas bulira készülnek a közeli barátaikkal és valószínűleg az eljegyzésüket is meg fogják majd ünnepelni - számolt be róla a The Sun.