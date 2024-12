A moziban megbukott, streamingen világsiker Dwayne Johnson karácsonyi filmje

A Mikulást elrabolják, és veszélybe kerül a szeretet ünnepe. Ez nem fordulhat elő, főleg nem akkor, ha a sztori főszereplője maga Dwayne Johnson. A karácsonyi filmekkel eddig adós pankrátorból lett színészt idén végre átjárta az ünnepi hangulat, és a főmanóként felesküdött főnöke megmentésére. A hullahó-akció egy látványos akcióvígjáték, melyben „A Szikla” mellett olyan nagy nevek is feltűnnek a stáblistán, mint az egykori Amerika Kapitány, Chris Evans, Charlie egy korábbi angyala, Lucy Liu, valamint a Pókember-filmekből ismerős, Oscar-díjas J.K. Simmons. Ugyan a film a mozikasszáknál nem tudta hozni a várt eredményeket, múlt héten felkerült streamingre, és rögtön berúgta az ajtót egy elképesztő rekorddal.

Dwayne Johnson karácsonyi akcióvígjátéka pár nap alatt letarolta a Prime-ot (Fotó: MGM Films / ZUMAPRESS.com/)

Dwayne Johnson a tévében kelendőbb, mint a moziban

A Jumanji-mozikat is jegyző Jake Kasdan ünnepi alkotásának elkészítése még mai viszonylatban is sok pénzbe került, bár konkrét összeget nem tudunk, nagyjából 250 millió dollárt emésztett fel. Ez részben a főszereplő, Dwayne Johnson viselkedésének volt köszönhető, akinek késései miatt jóval több idő alatt tudták csak leforgatni a filmet. Emiatt találta magát abban a helyzetben a produkció, hogy nem tudta visszatermelni a mozikasszáknál a gyártás összegét, eddig csak 175 millió dollárt kapart össze világszerte. Ugyan a kritikusoknak fennakadt a torkán a Mikulás mentőakciója, a Rotten Tomatoes szerint 90%-on áll a 100-ból film a nézők véleménye alapján. Aki eddig nem látta valamelyik filmszínházban Johnson és Evans párosát, az mostantól megtekintheti otthon is. Ugyanis a Prime Video felvette kínálatába, már hazánkban is elérhető, és úgy tűnik, egyhamar az ünnepekre hangolódó emberek kedvencévé vált. Négy nap alatt 50 millióan nézték meg, ezzel pedig megdöntötte a szintén idén debütáló Országúti diszkó-remake (Jake Gyllenhaal, Conor McGregor) rekordját, melynek tíz napba telt ekkora nézőszámot produkálni, és A hullahó-akció a platform történetének legnézettebb, MGM stúdió által készített darabja lett.