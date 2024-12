Horrorösszegért bérgyilkoskodott Eddie Redmayne

Kiváló kritikái mellett nézettségi rekordokat is döntött A sakál napja első 3 epizódja, ami már a Skyshowtime kínálatában is elérhető. Az Eddie Redmayne főszereplésével készült film nem csak ebben rekorder, ugyanis kiderült, a Legendás állatok-univerzum Göthe Salamander professzora az év legjobb sorozatszínésznek járó gázsiját kapta meg a sorozatért, amivel a legjobban fizetett angol színész lett az idén, aki streamingszériában szerepelt.

Kölykös mosolya mögött Eddie Redmayne egy kegyetlen bérgyilkos A sakál napjában Fotó: YouTube

Mennyit is kapott Eddie Redmayne?

A hazánkban forgatott 10 részes szériát körülbelül 8 hónapig forgatták, így gyakorlatilag egész évben nem tudott más filmes munkát vállalni a Mindenség elméletért Oscar-díjjal jutalmazott 42 éves színész, aki az említett filmben a néhai Stephen Hawkingot alakította. Redmayne komolyan készült fizikailag is a szerepre, így nem csoda, hogy részenként 1,5 millió dolláros gázsit, azaz mintegy 600 millió forintot keresett. Így a 10 részes szériáért 15 millió dollárt, azaz mintegy 6 milliárd forintot vihetett haza a sztár. Ezzel nem csak az idei év legjobban fizetett sorozatszínészi gázsi tulajdonosa lett, de soha korábban nem kapott angol színész ilyen magas fizetést sorozatért, sőt Daniel Craiget Spectre és a Nincs idő meghalni című Bond-filmeket leszámítva filmben sem kapott ekkora fizetséget brit színész.

Rekordot döntött az angol színész, jöhet a második évad Fotó: YouTube

Eddie Redmayne és A sakál napja

A klasszikus krimit először 1973-ban dolgozták fel Edward Fox főszereplésével, majd a kilencvenes években Hollywood is lecsapott a filmre és Bruce Willis valamint Richard Gere főszereplésével elkészítették a saját verziójukat a Sakál címmel. A mérsékelt sikerű film csak az alapkoncepciót hagyta meg, ahogy Eddie Redmayne sorozata is. A sakál napja egy legendás bérgyilkos, a Sakál munkásságát mutatja be, aki legendás átváltozóművész hírében áll, így szinte lehetetlen elkapni. Azonban egy MI6-es kémnő a nyomára akad, és egy, a fél világot átszelő macska-egér játék veszi kezdetét.

A széria már most hatalmas sikernek örvend, sőt a premier előtt – ahogy a Netflixen látható Fekete galamb című krimi esetében is – már berendelték a második évadot.