Senki nem érhetett a világsztárhoz - a testőre elárulta az okát

„Izgalmas volt számomra, hogy a Király testőre lehettem” – nyilatkozta a Foxnak Ted Pryor, aki szerint az utolsó évek azonban nem voltak könnyűek. Utolsó turnéja alatt Elvis Presley jelentős súlygyarapodásáról sokat írt a sajtó, és a közönség is kritikusabb volt vele.

Elvis Presley

Fotó: Roger-Viollet via AFP

A testőr azt is megjegyezte, hogy volt egy nagyon konkrét oka annak, hogy Elvis nem szerette, ha a rajongók tapogatják: „Annyira meghízott, hogy nem szerette, ha megérintik, mert állandóan izzadt és meleg volt a teste”.

Az utolsó turné okaira is fény derült, ugyanis Pryor megerősítette, amit sokan sejtettek. „Sajnos akkor még senki sem tudta, de le volt égve. Azért kellett elkezdenie turnézni, mert a menedzsere eljátszotta a pénzét” – magyarázta.

Elvis Presley a testőrökkel jól bánt

A nehézségek ellenére hozzátette, hogy szép emlékeket őriz a világsztárral töltött időszakról, és megjegyezte, hogy a testőrökkel nagyon jól bánt. A nőkkel azonban nem mindig: Pryor észrevette, hogy egy idő után már nem mutatott érdeklődést a nők felé. Szerinte ennek oka, hogy Elvis elvesztette az anyját, elvesztette a feleségét – és nyilván a drogfogyasztás sem lett jót neki, ugyanis magánéleti problémái miatt a különféle szerek, nyugtatók rabjává vált.

Utolsó koncertjét, már rossz állapotban, 1977 júniusában Indianapolisban adta. A 42 éves énekest 1977. augusztus 16-án reggel holtan találták Gracelandnek nevezett memphisi otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint drogtúladagolással összefüggő szívroham végzett vele, egy nappal azelőtt, hogy újabb turnéra kellett volna indulnia. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jailhouse Rock, a Hound Dog, a Heartbreak Hotel, a Don't Be Cruel vagy az Are You Lonesome Tonight.