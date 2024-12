Magyarország Oscar-díj esélyes filmje, a Semmelweis, megnézhető a tévében

A 19. század egyik legmeghatározóbb orvosaként, az anyák megmentőjeként és a klinikai tisztaság apostolaként ismert Semmelweis Ignác története egyszerre inspiráló és szívszorító. A mozikban tavaly mutatták be a főhős szemszögéből készült önéletrajzi drámát, amely az orvoszseni küzdelmeit nem csupán történelmi, hanem emberi, érzelmi oldalról is megközelíti.

A Duna decemberi premierfilmjeinek sorában december 29-én, vasárnap 21 órakor országos tévépremierként, akadálymentes változatban tűzi műsorára a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas Koltai Lajos rendezésében és a Junior Prima-díjas Vecsei H. Miklóssal főszereplésével készült Semmelweis című filmet.

2023 legnézettebb magyar filmje nemcsak a hazai filmgyártás újabb kiválósága, hanem tisztelgés egy olyan tudós előtt, akinek munkássága milliók életét mentette meg. A filmet több hazai fesztiválon díjazták, nagy sikerrel mutatták be New Yorkban és három díjjal is jutalmazták a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon. A Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb játékfilmnek választott, és a legjobb rendezőnek járó díjat elnyerő alkotás legutóbb a szicíliai Cataniában megrendezett KinEst Festen nyerte el a kutatói zsűri különdíját.

