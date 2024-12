Fehérneműben mutogatja magát Lukács Miki fiatal, terhes barátnője

Peller Anna és Lukács Miklós tavaly márciusban a közös Facebook-oldalukon jelentették be a válásukat, akkor azt is elárulták, hogy a kislányukat együtt nevelik tovább. Lukács Miklós nem sokkal később a saját közösségi oldalán közölte a nagy hírt, hogy újra apai örömök elé néz a fiatal barátnőjével, először azonban csak korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tette közzé a fotót.

A rengeteg gratuláció miatt úgy érezte, hogy egy közös fotót is mutat a követőinek, melyen már gömbölyödő hasával látható a fiatal barátnőjével, így köszönte meg a rengeteg jókívánságot, amit kaptak.

Köszi mindenkinek a jókívánságokat!

- írta röviden a közös fotóhoz a leendő apa, aki hamarosan a TV2 műsorán lesz látható a Farm VIP következő évadában, melyben a pirosak csapatát fogja erősíteni.

Most újabb fotókkal rukkolt elő, melyeken fehérneműben pózol a terhes barátnője. "Várjuk a fiunk" - írta a kép mellett Lukács Miklós, a képet pedig többek közt a volt felesége is kommentálta: egy szív emojival jelezte, hogy ő is örül az exe boldogságának.