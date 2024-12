Fehérneműben fotózták Stana Alexandrát

Stana Alexandra a TV2 sikerműsorának, a Dancing with the Starsnak oszlopos tagja, idén már az ötödik évadra tért vissza a táncos showműsorba. Tavaly Marics Petivel egyenesen a döntőig jutottak, és az előkelő második helyezést érték el. Stana Alexandra remek formában van, ezért gyakran mutatja meg sportos testét, idén nyáron a férfiak örömére többször is bikinire vetkőzött, tökéletes alakja pedig annyira elnyerte az Origo olvasóinak a tetszését, hogy a Magyar sztárok bikiniben című versenyen őt választották olvasóink a legszebb bikinis magyar sztárnak.

Stana Alexandra

Fotó: Stana Alexandra/Instagram

A táncosnő nagyon örült az elismerésnek, azonban tudja, hogy mennyi munkával és lemondással jár, hogy ilyen jó formában legyen.

Stana kapcsolata tavaly decemberben ért véget Meggyes Dáviddal, ami akkor nagyon megviselte őt, nem is beszélt igazán a szakítás okairól a későbbiekben sem. Talán ezért is óvatosabb a párválasztásban az utóbbi időben, és természetesen nem zárkózik el, azonban elmondása szerint nagyon nehéz az ismerkedés.

Mindenesetre újabb képeit nagyon sok férfi lájkolta, pedig csak két órája kerültek ki: