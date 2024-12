Fejben már elköltötte a nyereményt a Megasztár egyik nagy esélyese

Gudics Máté rajt-cél győzelemmel jutott a Megasztár döntőjébe, nem csoda, ha eljátszott már a gondolattal, hogy mihez kezdene a fődíjjal együtt járó 40 millió forintos álomösszeggel...

– Nem szeretek elkiabálni semmit, de nagyon bízom a szavazótáboromban, és nagyon hálás vagyok nekik az eddigi biztatásért! Ha én nyerném a műsort, úgy tudnám meghálálni nekik a támogatás, hogy jó dalokat fogok előadni, és az ország minden területén fellépek és boldogságot hozok az életükbe! – ígérte Gudics Máté a Borsnak nyilatkozva, de azért az anyagiakra is kitért.

– Először is a meglévő hiteleimet fizetném ki. Aztán pedig a pályám beindítására fordítanám a fennmaradó összeget… De a családomra is gondolok. Elég sokat vagyok most távol tőlük, nagyon szeretnék már a lányaimmal és a feleségemmel egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni. Elmennénk nyaralni, mondjuk Tenerifére…