Fekete galamb: Keira Knightley mögött John Wick elbújhat

A krimirajongók már rég ki lehetnek éhezve egy rendes, régi vágású sorozatra, hiszen míg olyan színvonalas akciósorozatok hasítanak a streamereken, mint a Direkt one -on látható Párizs ostroma, addig jó krimikkel bajban vagyunk, vagyis most már csak voltunk. A Fekete galamb ugyanis az év meglepetése. Pár héttel ezelőtt jött ki az előzetes, amiben Keira Knightley karaktere jobban irtja az ellent, mint Keanu Reeves a John Wick filmekben. Jelentjük, a hír igaz, a 39 éves törékeny színésznő egy igazi brutális gyilkológép, akár nyolc hónapos terhesen, akár gyerekaltatás közben képes bárkit kinyírni.

Keira Knightley és Ben Whishaw párosa miatt zseniális a Fekete galamb Fotó: Northfoto/Entertainment Pictures Netflix

Fekete galamb: angol kémek és bérgyilkosok

Az első feszült, hármasgyilkosságot bemutató jelenetsor után semmi kétségünk nem marad afelől, hogy bizony drasztikus demográfiai csökkenéssel kell számítanunk a Fekete galamb hat epizódja során. Adott egy helyi miniszter csinos felesége, bizonyos Helen Webb, aki maga a tökéletesség. 10 éve házas, ikreket szült, és támogatja a férjét mindenben, aki akár még a következő brit miniszterelnök is lehet. A kínai nagykövet "véletlen" halála miatt azonban Helen kulcsfigurája lesz a következő eseményeknek, ugyanis az egyik áldozat őt hívta a halála előtt és nem nagy titok, de a szeretője is. Helen azonban nem az, akinek látszik, ugyanis a Fekete galambok nevű szupertitkos kémszervezet ügynöke, aki kormánytitkokat szivárogtat ki két balettóra vagy esti meseolvasás között. Az események nem csak Helen, hanem a szervet tagjainak életére is drasztikus hatással lehetnek, így a csoport rejtélyes vezetője, Reed visszahívja Helen bérgyilkos barátját, a tipikus angol hipszter, angol úriember mintapéldányát, Samet, aki évek óta Rómában tengette a "nyugdíjas" éveit. Miközben a két karakter barátságának és múltjának minden drámai részletét megismerjük, addig együtt, néhány bérgyilkossal, a fél angol maffiával, kormányügynökökkel és kínai kémekkel a nyakukban próbálják kideríteni, ki ölhette meg a kínai konzult, mielőtt egy globális, akár háborús helyzethez vezető botránnyá fajulna a helyzet.