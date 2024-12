Még láthatjuk Keira Knightley-t? - Új hírek a Fekete galamb 2. évadjáról

Szokatlan szerepben tűnt fel idén a Netflixen A Karib-tenger kalózai-filmek és az Igazából szerelem sztárja, Keira Knightley. Az Oscar-jelölt angol színésznő egy akciójelenetekkel alaposan megfűszerezett kémsorozat, a Fekete galamb főhősét alakítja. Egy egykori titkos ügynököt, aki múltját hátrahagyva, egy politikus mintafeleségeként próbálja tengetni életét, ám az idilli állapotból férje különös halála és a bosszúvágy rángatja ki. Visszacsöppen a régi életébe, felkeresi a régi ismerősöket, hogy igazságot szolgáltasson. A streaming-szolgáltató jelnelegi legnépszerűbb műsoráról van szó, a hatrészes minisorozatot december 5-i debütálása óta közel 15 millióan tekintették meg, amivel a toplista első helyén találta magát. Nem is csoda, hogy már most készül a folytatás, amiről a bosszúsztori megálmodója, Joe Barton meg is osztott néhány információt.

A Fekete galamb Netflixen megállíthatatlanul tör felfelé (Fotó: ZUMAPRESS.com / 2024 by Entertainment Pictures)

Készül a Fekete galamb folytatása

A The Hollywood Reporter készített interjút Joe Bartonnal, aki sokakat megnyugtató hírekkel szolgált, mikor arról kérdezték, készül-e már a folytatás a toplistás helyezést elérő első fejezethez.

Pont itt ülök az írók szobájában. Pont most lett vége egy megbeszélésnek. Jövőre már kezdjük is a forgatást, és remélhetőleg az embereknek nem kell sokat várni a következő évadra. Így állunk jelenleg.

– mondta el a lapnak a sorozat társírója.

Bár a sztori bizonyos részleteit tekintve (például a folytatás fő gonosza) még sok minden nem tiszta Barton fejében, egy dolgot leszögezett: Bár sokan pont az ünnepi időzítést szeretik a Fekete galamb első évadjában, sajnálatos módon jövő karácsonyra biztosan nem fog elkészülni a második felvonás.