Meghatóan mesélt Forgács Gáborról lánya

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett legendás színművész, Forgács Gábor 76 éves korában, november 4-én halt meg. Forgács Gábor halálhírét lánya, Győri-Forgács Beáta osztotta meg a közösségi oldalon. A színművészt november 22-én, a Fiumei úti sírkertben temették el.

Forgács Gábor

Fotó: Mediaworks archív

Győri-Forgács Beáta először ünnepli a karácsonyt az édesapja nélkül, ami hatalmas szívfájdalom számára.

Nem hagyhatom el magam teljesen, hiszen gyerekeim vannak, akiknek szintén segítenem kell a gyász feldolgozásában.

Most nem kapcsoljuk be a tévét, még nehéz lenne, ha meghallanám a szinkronhangját, de a lányom, Liza gyakran az internetet kutatja, és egyre többet fedez fel a nagyapjáról" - kezdte Forgács Gábor lánya.

„Mindennap meghallgatjuk a Kunyhó című dalát is, amit kisbaba koruk óta altatódalként énekelek a gyerekeimnek, ­picit ránk szabva az utolsó sorokat. Szükségem van arra is, hogy egyedül, a magam módján is gyógyuljon a lelkem.

Így, amennyit csak tudok, beszélek az édesapámról, vagy épp írok róla, de fotómániásként elővettem azt a bőröndnyi fényképet is, ami édesapám gyerekkorát, majd az egész színészi pályafutását végigköveti.

Kaptam a párjától, Ildikótól is egy hatalmas gyűjteményt, benne a mi közös képeinket, ahol az apukám még egészséges volt. Mindig azt mondta, ne sírjak, és ­higgyem el, ha ő mondja, hogy boldog és teljes életet élt mind a magánéletében, mind a színészi karrierjében" - tette hozzá a Story magazinnak.

A lapnak azt is elárulta, hogy boldog, amiért az édesapja teljes életet élt és hálás minden telefonhívásért, történetért, ami az édesapjáról szól.

Ilyen volt Forgács Gábor temetése

A család korábban szokatlan kéréssel fordult a gyászolók felé: arra kértek mindenkit, aki szeretne részt venni a temetésen, hogy ne gyászruhában érkezzenek majd Forgács Gábor temetésére, továbbá csak egy szál színes virágot hozzanak magunkkal.

A búcsúztatást a Fiumei úti sírkertben tartották, ahol Forgács Gábort családja, barátai és számos kollégája elkísérte az utolsó útjára. A gyászolók közt feltűnt Mága Zoltán is, aki hegedült is, Straub Dezső pedig a búcsúbeszéde alatt elsírta magát.