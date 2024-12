Terhessége utolsó szakaszában vérrögöt találtak Gal Gadot agyában

Gal Gadot nemrég az Instagram-oldalán írt arról, hogy a terhessége nyolcadik hónapjában egy hatalmas vérrögöt diagnosztizáltak az agyában. Saját bevallása szerint sokat gondolkodott azon, megossza-e, mi történt vele, végül a sortársai miatt döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a történetét.

Hetekig kínzó fejfájások gyötörtek, melyek miatt ágyhoz voltam kötve, míg végül elmentem egy MRI-vizsgálatra, ami feltárta a rémisztő igazságot. A családom és én egyetlen pillanat alatt szembesültünk azzal, hogy milyen törékeny is lehet az élet.

Ez egy erős emlékeztetés volt, hogy milyen gyorsan változhat meg minden, és egy nehéz év közepén csak arra vágytam, hogy kitartsak és éljek" - írta.

A vizsgálat után szinte azonnal meg kellett műteni, akkor már a nyolcadik hónapban járt a babával. "A lányom, Ori a bizonytalanság és a félelem pillanatában született. A nevét, ami azt jelenti, hogy az én fényem, nem véletlenül választottam. A műtét előtt azt mondtam Jaronnak, hogy amikor a lányunk megérkezik, ő lesz az a fény, aki vár rám az alagút végén" - vallotta be, és arra is kitért, hogy mennyire komolyan kell venni az embernek a teste jelzéseit. Mint írja, nem azért írta meg ezt a vallomást, hogy bárkit is megijesszen, hanem hogy erőt adjon másoknak. "Ha csak egy ember is úgy érzi, hogy ennek a történetnek köszönhetően cselekednie kell az egészségéért, akkor már megérte megosztani" - üzente egy fotóval az oldalán.