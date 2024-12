Nagy kárt okoztak Galambos Dorinának

Ritkán beszél a magnáéletéről a Megasztár egykori énekesnője, Galambos Dorina, aki házasságát is a tehetségkutatónak köszönhette. Tizenöt évig Pély Barna felesége volt, azonban a válásuk nagyon megviselte őt, négy év telt el, mire újra rátalált a szerelem. Galambos Dorina óvatosan közölte a nyilvánossággal azt is, hogy új párja van, és nyáron mutatta be a férfit, akit az A38 hajón ismert meg.

Az énekesnő elmondása szerint a zenélés miatt fontos számára a közösségi média, hiszen ott tartja a kapcsolatot a rajongókkal és ott oszt meg a fellépéseivel kapcsolatos információkat is. Épp ezért érte váratlanul, hogy feltörték a közösségi oldalához tartozó fiókját, amit később nem is tudott visszaállítani, így teljesen új oldalakat kellett létrehoznia.

A zenei projektek miatt aktív vagyok a közösség médiában, de nemrég feltörték az egyik profilomat, így minden fiókomat újra kellett regisztrálnom

- panaszolta Galambos Dorina a Duna TV Család-barát magazinjában, hogyan veszítette el a közösségi oldalát.

A Megasztár egykori felfedezettje egy idje televíziós műsorokban is újra szerepel, 2022-ben részt vett a Sztárban sztárban, továbbá nem először szerepel a Csináljuk a fesztivált! című zenés show-ban sem, amelyben idén is részt vesz. Ezenkívül több zenei formációban is szerepel, így például az YZZO-ban és a Szilárd PIANO Projektben is, emellett szólókarrierjét is építi.

Négy év után lett újra szerelmes Galambos Dorina

Ma már nem titok, hogy az énekesnő új párja Szaszák Bence, színpadmester és videótechnikus, akinek már régóta tetszett az énekesnő, mire ő is viszonozta a férfi érdeklődését. Aztán rájött, hogy most talált rá végre az igaz szerelem, azonban beárnyékolta, hogy fény derült komoly betegségére, ami miatt meg is műtötték tavaly.

Kiderült, hogy endometriózisom van, és meg kellett operálni, februárban volt a műtét. Azt nem kívánom senkinek, de jó, hogy túléltem.

Amikor letelt az egy hónap, hogy a combomba kellett szurkálnom vérhígítót, és már nagyon untam, hogy egy hónap rehab és semmi bulika. Ezért úgy döntöttünk az új párommal, hogy elmegyünk szépen Miamiba, hogy megbulizzuk és megnyaraljuk. És nagyon jó volt" - mesélte korábban Palik László műsorában Galambos Dorina.