Gáspár Győző: Voltak bennem kétségek és kérdések

December 9-én visszatér a képernyőre a Gáspár család - közölte még korábban a TV2. „Győző családjának kalandjai a múltban nagy nézettséget értek el, a gyerekek a képernyők előtt ülők szeme láttára nőttek fel. Azt gondoljuk, hogy az ő életük most is érdekes lehet a nézők számára, ezért döntöttük a Gáspárék című reality elindítása mellett, így történetük nálunk folytatódik. Az volt a cél, hogy úgy valósítsuk meg a műsort, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Gáspárék: Gáspár Győző és Gáspár Bea

Fotó: TV2

Gáspár Győző elmondta, hogy nem volt félelmük azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak az emberek ahhoz, hogy 14 év után visszatérnek, ugyanis úgysem tudnak mindenkinek megfelelni.

Azért mondtunk igent a felkérésre, mert Bea asszonnyal közösen úgy éreztük, hogy mi a szórakoztatást képviseljük, nem vesszük különösebben komolyan magunkat, mi nem akarjuk megfejteni a világot, jól akarjuk érezni magunkat és az a cél, hogy azok is vidáman kapcsolódjanak ki, akik minket néznek.

Természetesen voltak bennem kétségek és kérdések, persze. De bármilyen jót is teszel, mindig lesz valaki, aki bántani akar. Ezzel egyszerűen nem szabad foglalkozni" - kezdte a showman, aki szerint az elmúlt években hatalmas változásokon estek keresztül.

A humorunk megmaradt, de sokkal jobban tudjuk kezelni a stresszt.

Megtanultunk szelektálni. Az első show kihívás volt számunkra, egy ismeretlen dologba vetettük bele magunkat, a Gáspárék pedig érettebb személyiséggel már egyfajta jutalomjáték" - részletezte a Borsnak.

Gáspár Győző lányai nem örültek a folytatásnak

A lappal megosztotta, hogy két lánya le akarta őket beszélni a folytatásról.

Evelin és Virág a mai napig lebeszélne, hogy ne csináljuk.

Megértem az álláspontjukat, nekik elég volt annyi, amennyi. Most már felnőtt emberek, saját döntéssel rendelkeznek. Ezért is lesznek sokkal kevesebbet a Gáspárékban. Néha feltűnnek, de ennyi" - magyarázta Gáspár Győző, aki végre azt is megosztotta a sok találgatások után, hogy jelenleg hol laknak.

A műsorból kiderül majd, hogy Budapest egyik legjobb kerületébe, a 14-be, vagyis Zuglóba költöztünk, és imádunk ott lakni.

A hírekkel ellentétben nem bántanak a szomszédok sőt, kifejezetten jó viszonyban vagyunk. Mára már sokakkal megismerkedtünk, van, akivel közös programjaink vannak, például meccsre megyünk, szóval nincs okunk panaszra. Ez az új életünk nagyon kényelmes, szinte hihetetlen, hogy minden ilyen közel van. Nagyon szerethető az egész" - hangsúlyozta.