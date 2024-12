Gáspár Laci slágerére mulatnak a vietnámiak - videó

A Plastikhead és Gáspár Laci közös száma, A szeretet él már Vietnámba, Nha Trang városába is eljutott: ott készített egy magyar felhasználó egy videót, amelyen a helyi utcákon a magyar sláger volt hallható.

A Vietnámig jutott magyar sláger előadója, Gáspár Laci egy külföldi nyaralás során

Fotó: Instagram/Gáspár Laci / Instagram/Gáspár Laci

A TikTokra feltöltött videón az látszott, hogy a helyiek egy feldíszített színpadon készültek valamilyen ünnepségre, annak előkészületei alatt üvöltött a hangszórókból Gáspár Laci hangja. Nézze meg a felvételt!

A kommentelők főleg azon viccelődtek, hogy nem véletlenül nem volt senki a színpad körül, más szerint pedig csak a YouTube algoritmusa rakhatta be véletlenül a számot. Arra aztán a videó feltöltője sem tudott magyarázatot adni, hogy miért visszhangzott Nha Trang utcáin ez a dal, hiába próbálta meg kideríteni.

"Barátom röplabdázott a parton, én meg unatkoztam, mikor meghallottam. Odamentem, hogy ki nyomta be, tudja-e, hogy magyar zene, de nem beszéltek angolul" – írta egy hozzászólásban.

Egy másik magyar sláger komoly siker lett Japánban

Nem ez volt persze az első alkalom, hogy egy magyar sláger a Távol-Keleten csendült fel, az Ázsia Expresszben is látott Jolly ismert száma, a Bulikirály például komoly siker lett Japánban: a helyi verziója a tévében is sokszor hallható volt, miután a Ya Boy Kongming! című anime főcímdala lett.

"Két éve keresett meg a japán kiadó, hogy szeretnék felhasználni a zenémet. Azt hittem elsőre, hogy álmodom. Korábban már készített valaki egy koreográfiát a dalomra, amiből rengeteg videó született szerte a világon... Korábban is hívtak már Japánba, de sajnos a koronavírus közbeszólt. Hatalmas elismerésnek tartom, hogy ilyen messze is nagy siker a dalom. Boldog és büszke magyar vagyok, és örülök annak, hogy idáig eljutottam ebből a kis országból. Ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy minőségi zenét csinálok, mert a japán rajzfilmeknek rengeteg rajongója van szerte a világon" – nyilatkozta Jolly 2022-ben.