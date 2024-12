George Clooney reagált a válásáról szóló hírekre

George Clooney még 2014-ben vette feleségül a brit-libanoni származású ügyvédnőt, Amal Alamuddint. Első találkozásuk 2013-ban történt egy közös barát által szervezett vacsorán, ahol a világsztár már akkor rajongott későbbi feleségéért.George Clooney szerint Amal megváltoztatta az életét, hiszen a találkozásuk előtt soha nem gondolta volna, hogy isét oltál elé fog állni. A párosnak 2017. június 6-án születtek meg az ikrei, Ella és Alexander. Bár a színész és az ügyvédnő kapcsolata szilárdnak bizonyult, az utóbbi hetekben felröppentek a hírek, hogy a pár válni készül.

George Clooney és Amal Alamuddin

Fotó: Instagram.com/amalclooneyofficial1/

A történet abból indult ki, hogy George Clooney úgy döntött, hogy elköltözik a családjától New Yorkba, ugyanis Good Night and Good Luck című filmjének Broadway-adaptációján dolgozik, aminek előreláthatólag márciusban lesz a premiere. A próbák és előkészületek miatt muszáj ott lennie a színésznek, ráadásul a bemutatót meghosszabbíthatják, így több hónapig ne látja majd a családját. Ezt követően beindultak a találgatások, miszerint George Clooney válni készül és ezért hagyta ott a családját.

Ezt a Broadway-projektet egyesek hiúsági húzásnak tartják. George-nak nincs szüksége a pénzre, és a családjával töltött idő fontosabbnak tűnhet. Ez egy merész döntés, ami miatt sokan elgondolkodtak azon is, hogy vajon milyen most a házasságuk

-nyilatkozta a pár közeli ismerőse.

Milyen most George Clooney és Amal Alamuddin kapcsolata?

George Clooney és Amal Alamuddin azonban megcáfolták a válásukról szóló pletykákat, ugyanis nemrég a dél-franciaországi birtokuk közelében sétáltak, ahol lesifotó is készült róluk. A képeken nyoma sincs közöttük feszültségnek, sőt szerelmesebbeknek tűnnek, mint valaha, ahogyan egymás kezét fogják - számolt be róla a Hello! magazin.