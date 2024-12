Életveszélyben volt Kis Grófo testvére, 60 kilót fogyott

"Az éjszakai élettől és a sok italozástól keletkezett a gyomromban egy seb, ami miatt nem műthettek meg. 27 liter víz volt bennem, de ami durvább, hogy a szívburokban 2 dl víz szintén megtalálható volt, így életveszélyes állapotba kerültem. Az orvos azt mondta, idén novemberben meg fogok halni, ha nem változtatok, ezért az idei karácsonykor az újjászületésemet is ünneplem" - nyilatkozta a Gyémi néven ismert mulatós zenész, Kis Grófo testvére.

Gyémi és Kis Grófo

Fotó: Hot

A muzsikus azóta mintha kicserélték volna. Gyémi 2024-ben teljes életmódváltáson ment keresztül és sokkal rendezettebbek a hétköznapjai. "154 kilóról indultam, és most vagyok 96 kiló. Szerencsére nem lóg rajtam a bőr. Ez köszönhető a folyamatos edzéseknek, a genetikának, a boksznak és az úszásnak is. Ráadásul amióta kevesebbet mutat a mérleg, még több kedvem van mozogni. Megváltoztattam az étrendem is" - magyarázta.

"Az első négy hónap után éreztem, hogy kezdtek meggyengülni a csontjaim, ezért sok fehérjét is viszek be. Mára eljutottam oda, hogy tudok enni bármit, mert szeretnék maximum 100 kiló környékén maradni. Gyorskajákon nőttem fel, de ma már rájuk nézni sincs kedvem. Tenger gyümölcseit, halat eszem, persze a jó pörköltet sem vetem meg, de természetesen mértékkel teszem. Nyolc hónapja már ennek, de

más életmódot élek, mint korábban.

Négy gyermekes apuka vagyok és nem szeretnék fiatalon eltávozni. Fel kell nevelnünk a nejemmel a gyermekeinket, ráadásul Isten adott nekem egy tehetséget és azt egészségen szeretném tovább vinni még jó sokáig. Frissebb vagyok mentálisan, fizikálisan, és a munkásságomba is rengeteg motivációt adott" - mesélte a Borsnak.