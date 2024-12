Moziban okozott botrányt G.w.M

G.w.M az X-Faktor friss győztesével, Fehér Krisztiánnal és másokkal jelent meg egy késő esti filmvetítésen, ahol rajtuk kívül alig voltak – azonban az a kevés néző sem tudott a filmre figyelni a zenészek botrányos viselkedése miatt. Legalábbis erről számolt be a Threadsen egy felhasználó.

G.w.M

Fotó: YouTube / YouTube

"Szomorú, hogy G.w.M, Fehér Krisztián és társai nem tudnak 20-30 éves létükre viselkedni egy moziban..." – írta valaki, majd egy hozzászólásban bővebben is kifejtette, hogy mi történt. "Kb. szétvetett az ideg, hogy 10 ember ült a moziban, abból ők 5-en, én a párommal, és a többiek egy másik sorban. Be nem állt a szájuk, vihogtak, mint a 10 évesek, Krisztián telefonálgatott KIHANGOSÍTVA, hangosan beszéltek. Arról nem is beszélve, hogy G.w.M a kb. 6 éves kisfiút egy gyilkolós 18+-os filmre magával vitte, ami 11-kor ért véget... Végignézte, ahogy szétgyilkolnak több embert, állatokat csonkítottak meg stb." – áll a Ripost által is idézett kommentben.

Sok kritikát kap G.w.M és Kulcsár Edina

G.w.M-nek nemrég a feleségét, Kulcsár Edinát is kritizálták a gyerekneveléssel kapcsolatban, többen kifogásolták ugyanis, hogy miért csak a G.w.M-mel közös gyerekeiről posztol fotókat, mintha a két idősebb gyereke nem is létezne. "És a többi gyerek? Velük miért nem fotózkodnak?" – kérdezte akkor egy követő. "Komoly! Edina másik két gyereke pedig mehet a p*csába" – jegyezte meg egy másik.

Más kérdés, hogy G.w.M-et sem kell félteni, akadt olyan kommentelő, akinek hasonlóképp, trágárkodva üzent. A hozzászóló nem értette, hogy miért hallgatja bárki a zenészt, láthatóan nem volt jó véleménnyel a munkásságáról, mire G.w.M így válaszolt: "Ha nem egy elkényeztetett kis b***gyerek lennél, tudnád, hogy miről is szólnak a vakerok. És nem kell idejönni irkálni, tűnés van retek!" – írta.