A gyász nehezítette meg Stohl András családjának karácsonyát

Stohl András családjában a karácsonyi menü minden évben ugyanaz. A hagyományok szerint minden fogás előre megtervezett: a fácánlevest egy nappal előbb elkészítik, ahogyan a töltött káposztát is, hogy az ünnep napján csak a kacsaszárnytő elkészítése és a tálalás maradjon. A sütés-főzésből pedig mindenki kiveszi a részét. "Előételnek májpástétomot készítünk. A desszert általában Luca és Rebeka feladata. Lucáék csatlakoznak legkésőbb, a kicsi alvásidejéhez alkalmazkodunk, ők általában valami fancy desszertet hoznak. Rebeka is kitesz magáért, karácsonyra általában tortát is süt... tavaly egy isteni Pavlovával lepett meg bennünket" – mesélte Stohl Vica, András felesége.

A karácsonyt azonban egy szomorú esemény is beárnyékolta idén. A színész édesanyja, Erzsébet májusban halt me, így ez volt az első év, hogy nélküle ünnepelt a család.

Édesanyám mindig sütött nekünk. Ez volt az első év, hogy nem lett tőle bejgli az asztalunkon. Rebeka úgy döntött, megőrzi a mama emlékét, és ezentúl ő készíti majd el nekünk. Nagyon sokat jelent ez számomra

– vallotta be a story.hu-nak Stohl András.

A karácsonyi hagyományok azonban nem csak a finom ételekről szólnak náluk. Vica számára a gyermekkori emlékei is meghatározóak. A szüleivel és két testvérével gyakran körbeállták a karácsonyfát, s csillagszóróval a kezükben énekelték el együtt a Kiskarácsony, nagykarácsonyt. Ezt ma már ő is továbbviszi.