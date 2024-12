Győzike az utcán ordibált, válóperrel fenyegette a feleségét - videó

Botrányban, veszekedésben a Gáspárék hétfői adásában sem lesz hiány, Győzike ugyanis Isztambul utcáin esett neki a feleségének – amit természetesen végig vettek a kamerák.

Gáspár Győző, Győzike

Fotó: TV2 / TV2

Bea asszony az 50. születésnapja alkalmából eredetileg egy önfeledt "csajos" nyaralásra indult a barátnőivel, Győzike azonban egyből arra gyanakodott, hogy a felesége megcsalja – így azonnal utána eredt a műsorban szintén látható Zolival.

A két férfi természetesen a lehető leghamarabb lebukott, aminek óriási ordibálás lett a vége: Győzike nem akarta magára hagyni az asszonyt, de egy idő után már válóperrel fenyegetőzött. Nézze meg, hogy mire számíthat hétfő este!

Győzike már az első adásban bajba került

Győzike egyébként már a családi reality első adásában bajba került, akkor épp Baukó Éva volt mellette. Az utcán muzsikáló zenészekkel vonultak fel énekelve a késő esti órákban, ami a környéken lakóknak annyira nem tetszett. "Felvett kamerára, mert kiabáltunk. Azt mondta, hogy hívja a rendőröket. Most mit csináljak vele?" – érdeklődött a showman, majd tovább énekelt, ezzel bosszantva a pihenni vágyó lakókat. "Fejezd be, itt a rendőrautó!" – kiabált neki Baukó Éva, de Győzike továbbra is mulatozós hangulatban maradt.

A rendőrök igazoltatni akarták a mulatós sztárt, akinél persze nem volt semmiféle okmány. Utána a nevét és a születési dátumát sem volt hajlandó elmondani a rendőröknek – a következményeket itt tudja megnézni videón.

A reality második részében a család kutyákat szerzett be, de ebből is probléma volt. Gáspáréknál, ahogy a tévézők is tapasztalhatták, sosem volt ritka a hangos szóváltás, az ordibálás, és ez így volt a következő adásokban is. A múlt szerdai adásban a családfő például a nappaliban volt kénytelen aludni, de a felesége így is felcsattant, mert ugyanabban a ruhában feküdt le aludni, amiben nappal tett-vett. "Amióta pesti lakos vagy, te nem fürdesz! A fogmosás hol marad?" – rikoltozott a férjével Gáspár Bea.