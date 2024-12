Győzike 360 millió forintot bukott egy pillanat alatt

Mint írtuk, a TV2 rendhagyó időpontban, vasárnap 18.55-kor küldi képernyőre a megújult Győzike Show, vagyis a Gáspárék utolsó részét, amelyben Gáspár Győző komoly bajba, egzisztenciális válságba kerül egy baleset miatt.

Gáspár Győző, Győzike komoly bajba kerül

Fotó: TV2 / TV2

"Győzike kap egy telefonhívást, ami miatt teljesen összeomlik. A családfőt egészségügyi és egzisztenciális szempontból is olyan kihívások elé állítja az élet, hogy komolyan el kell gondolkodnia, hogyan tovább" – állt a finálé korábbi ismertetőjében, nem sokkal az adás előtt pedig az is kiderült, hogy pontosan mire számíthatnak majd a nézők.

A Gáspárék utolsó részében kiderül, hogy Győzike hatalmasat bukott a koporsóbizniszével, az Olaszországba szállított áruval ugyanis felborult a kamion – ami 360 millió forintos kárral járt. "A családapa teljesen belebetegszik a kudarcba, és a szalon közepén összeesik" – írja az epizód tartalmát ismertető Bors.

"Amikor megkaptam a telefont, el sem hittem, hogy ez valóban megtörtént, hogy felborult egy kamion. Azt gondoltam, hogy csak kicsi a kár, és utána mehetünk tovább. De nincs ép koporsó, az összes széttört, és a teljes összeget bebuktam" – reagált a csapásra Győzike, aki szinte sokkos állapotba került, rosszul is lett a hír hallatán.

Győzike eddig sem fogta vissza magát

Győzike a korábbi adásokban is szolgált jó pár drámai, vicces vagy épp botrányos pillanattal: rögtön az első részben bevitték a rendőrök, miután Baukó Évával és másokkal hangosan mulatott az utcán, majd a rendőrökkel is vitatkozni kezdett.

Kutyaesküvőt is szervezett Gáspár Győző, és volt, hogy féltékenységi jelenetet rendezett, megcsalással vádolta Beát, majd válóperrel fenyegetőzött. Isztambulba is elkísérhették őket a nézők, majd egy fantasztikus hajóúton is részt vettek, azonban ezek az alkalmak szintén botránnyal végződtek. Volt tehát eddig is hangos szóváltás, ordibálás bőven, és amikor Győzike két "szárnysegédje", Emil és Zoli megpróbáltak egy-egy helyzetet valahogy elsimítani, általában az sem sült el jól.