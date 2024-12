Egy telefonhívás után összeomlott Győzike

Alig két hete indult a Gápárék: volt sírás és nevetés, nagy lebukások, kibékülések, és váratlan fordulatok is akadtak. Most vasárnap, az eddigiektől eltérő időpontban jön az évad utolsó része, amelyben több szempontból is olyan kihívásokkal kell szembenéznie Gáspár Győzőnek, amelyek bizony egyáltalán nem bíztatók a jövőre nézve - írta a TV2.

Az utóbbi hetekben újra beköltöztek a nappalikba Gáspárék, és a szókimondó família most is rengeteg derűs pillanatot okozott a nézőknek a mindennapjaikat bemutató reality-vel. A Budapestre költözött család feje újra belevette magát a koporsóbizniszbe, ami nem mindig volt zökkenőmentes vállalkozás. Volt, hogy összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel, és a szomszédokat is magukra haragították - írta a TV2. Gáspárék: Győzike családi realityvel tért vissza a TV2-re

Fotó: TV2 Kutyaesküvőt is szervezett Gáspár Győző, és volt, hogy féltékenységi jelenetet rendezett, megcsalással vádolta Beát, majd válóperrel fenyegetőzött. Isztambulba is elkísérhették őket a nézők, majd egy fantasztikus hajóútra, amely szintén botrányoktól hangosra sikeredett. Volt tehát galiba, és amikor Győző két “szárnysegédje”, Emil és Zolika megpróbált egy-egy helyzetet valahogy kicsit elsimítani, az sem sült el jól - olvasható a TV2 közleményében. És, hogy mi várható a záró epizódban? Győzike kap egy telefonhívást, ami miatt teljesen összeomlik. A családfőt egészségügyi egy egzisztenciális szempontból is olyan kihívások elé állítja az élet, hogy komolyan el kell gondolkodnia, hogyan tovább.



Gáspárék visszatérése parádésra sikerült: az évad eddig sugárzott összes epizódja magabiztos fölénnyel nyerte idősávját az RTL-lel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+).



Gáspárék évadzáró epizód december 22-én vasárnap, 18:55-től a TV2-n!

