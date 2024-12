Több százezer forintot loptak el Győzikétől

Győzike Baukó Éva és Lakatos Levente közös podcastjében beszélt arról, hogy még mindig nem tudta megszokni a fővárosi létet, mióta Nógrádmegyerről Budapestre költözött. "Hogy őszinte legyek, nem szeretem. Minden reggel megkérdezem magamtól, mit keresek itt. Nem fogunk visszaköltözni, de nekem fura, mert falun éltem ötven évig, egy családi házban" – magyarázta.

Mint a TV2 nemrég indult realityjéből is kiderült, Győzike a feleségével épp egy társasházban él, ahol nemcsak családon belül, de a szomszédokkal is akadnak konfliktusok. A showman az említett podcastben például arról számolt be, hogy egy reggelre ellopták két pár cipőjét, amelyek nagyjából kétszázezer forintot értek.

Elvitték két pár cipőmet... Azt hittem, meghalok.

Minden szomszéd kint hagyja a cipőjét az ajtó előtt, aztán az egyik reggel megyek ki és látom, hogy elvitték a cipőmet. Drága volt, mind a kettő Giuseppe Zanotti volt. A helyére gyertya volt odatéve. Nem derült ki, ki tette. A kamera pont itt van nálunk, de azt mondta a közös képviselő, hogy csak úgy lehet megnézni, ha a rendőrség kikéri. Mondtam, hogy akkor jól van, használja egészséggel a cipőket..." – mesélte Gáspár Győző.

Győzike már az első adásban bajba került

Győzike egyébként már a családi reality első adásában bajba került, akkor is pont Baukó Éva volt mellette. Az utcán muzsikáló zenészekkel vonultak fel énekelve a késő esti órákban, ami a környéken lakóknak annyira nem tetszett. "Felvett kamerára, mert kiabáltunk. Azt mondta, hogy hívja a rendőröket. Most mit csináljak vele?" – érdeklődött a showman, majd tovább énekelt, ezzel bosszantva a pihenni vágyó lakókat. "Fejezd be, itt a rendőrautó!" – kiabált neki Baukó Éva, de Győzike továbbra is mulatozós hangulatban maradt.

A rendőrök igazoltatni akarták a mulatós sztárt, akinél persze nem volt semmiféle okmány. Utána a nevét és a születési dátumát sem volt hajlandó elmondani a rendőröknek – a következményeket itt tudja megnézni videón.