Baukó Éva ordibált vele, Győzike a rendőrségen kötött ki – videó

Mint írtuk, visszatért a Győzike show a tévébe, ezúttal a TV2-n látható, Gáspárék címen. A showman persze az elmúlt években sok TV2-es műsorban szerepelt (Ázsia Expressz, Édes élet, Hal a tortán, Drágám, add az életed, Párharc), de most csak róla és családjáról szól a műsor.

Győzike már az első adásban bajba került

Fotó: TV2

Gáspár Győző nagy fájdalmáról is beszélt, ugyanis kommenteket olvasott, amelyek szerint – finoman szólva – nem örülnek a tévézők annak, hogy saját műsorral visszatér. „De egy ország várja, ott fog ülni a tévé előtt, kíváncsian nézik majd, mi lesz. Álszentek az emberek” – jegyezte meg, majd arról értekezett, hogy hamarosan itt a karácsony: „Jobb lenne, ha az emberek azzal foglalkoznának, hogy betöltenék önmagukat” – javasolta.

Győzike a harmadik részt várja nagyon

„Azt nem értem, hogy reggel öt órakor van kedvük pötyögni” – szidta még egy kicsit az őt nem kedvelő kommentelőket, majd rátért a műsorra: „Nagyon várom, kíváncsi vagyok arra, mit műveltünk és mi lesz benne” – jegyezte meg. A nézettség szintén nagyon foglalkoztatja, amúgy pedig „bárkivel beszélt, azt mondta, hogy nézik majd.”

Győzike szerint a korábbi realityje annyiban mindenképp más volt, hogy „akkor fiatalok voltak, most X évesek”, amúgy meztelenül soha nem mutatkoztak, és igazából csak a humoros oldalukat láthatják a tévézők. „Nézzék a humort, ez kell az embereknek. Én a harmadik adást nagyon várom, az volt a kedvencem, kutyákról fog szólni” – spoilerezett a Mokkában.

Az első adásban be is vitték a rendőrök

Az első részben Gáspár Győző máris bajba került, amikor az utcán muzsikáló zenészekkel vonult fel, énekelve, késő esti órákban. Láthatóan a környéken lakóingatlanok vannak, egy lakó pedig ki is szólt, hogy hangosak. "Felvett kamerára, mert kiabálták. Azt mondta, hogy hívja a rendőröket. Most mit csináljak vele?" - érdeklődött a Romantic frontembere, majd tovább énekelt, ezzel bosszantva a pihenni vágyó lakókat a környéken. "Fejezd be, itt a rendőrautó!" - kiabált neki Baukó Éva, de Győzike továbbra is mulatozós, lagzis hangulatban maradt.