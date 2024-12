Harry herceg és Meghan Markle karácsonyi képeslapot adott ki - képek

Meghan Markle és Harry herceg szeretik a feltűnést és szeretnek a középpontban lenni, amit eddig sem titkoltak. Sussex hercege és hercegnéje az ünnepekre készülve egy karácsonyi képeslapot adtak ki, melyen nemcsak ők, hanem a gyerekeik a láthatóak.

Fotó: Meghan Markle / Instagram

A montázsban helyet kapott a királyi turnéjukról is több fotó, valamint a rajongók legnagyobb örömére az ötéves Archie és a hároméves Lilibet is szerepelnek rajta, bár az arcukat nem mutatják, csak hátulról látni őket. Azonban még így is látni, hogy mekkorára nőttek már a pár gyerekei, akik láthatón jól érzik magukat az Egyesült Államokban. A felvétel azért is nagyon különleges, mert Meghan és Harry szinte alig mutatta meg a nyilvánosságnak a gyerekeket, utoljára még 2022-ben álltak kamerák elé a Netflix által sugárzott dokumentumfilmben.

"Nagyon boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk" - olvasható az üdvözlőlapon, amit állítólag majd csak szakmai körökben fognak használni. A pár készített egy személyesebb verziót is, amit a családnak és a barátoknak szántak.

Meghan Markle és Harry herceg az Archwell Alapítvány nevében osztotta meg a képeket, melyek az év legjobb és legemlékezetesebb pillanatait ábrázolják. A Nigériába és Kolumbiába tett látogatásuk, jótékonysági események, valamint egy családi fotó is helyet kapott rajta - számolt be róla a People.

Harry herceg félti a gyerekeit

Nemrég Harry herceg egyik barátja osztotta meg, hogy III. Károly király kisebbik fia mennyire félti a gyerekeit.

"Harry vonakodik arról hogy a nyilvánosság előtt is megmutassa gyerekeiket, ezzel szeretné óvni a magánéletüket és a biztonságukat, ugyanis nagyon fél a fenyegetésektől. Szeretné, hogy a lehető legnormálisabb életet éljenek anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, valaki esetleg elrabolja vagy bántja őket. Apaként és férjként Harry bízik abban, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát" - mesélte.