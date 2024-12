Harry herceg reagált a válásáról szóló hírekre

Harry hercegés Meghan Markle kapcsolatáról már egy ideje azt pletykálják, hogy megromlott és a válásra készülnek. A híresztelések abból indultak ki, hogy a pár elhidegült egymástól, egyre több rendezvényen jelentek meg külön, Harry egyedül ünnepelte a születésnapját, Meghan pedig férje nélkül bulizott.

Harry herceg és Meghan Markle

Fotó: Instagram.com/sussexroyal

Harry herceg és Meghan Markle válnak?

A találgatások Sussex hercegéhez is eljutottak, aki egy interjúban árulta el, hogy valójában milyen jelenleg a házassága. Andrew Ross Sorkin, a New York Times újságírója arról kérdezte őt, hogy milyen érzés, hogy az emberek ennyire érdeklődnek irántuk és miért nem együtt jelennek meg a különféle eseményeken.

Állítólag már 10-12 alkalommal vettünk házat, vagy költöztünk. És állítólag talán 10-12 alkalommal el is váltunk

- kezdte Harry herceg, aki úgydöntött, hogy jobb, ha a pletykáknak hátat fordít és nem olvassa róluk a különféle híreket.

"Nehéz lépést tartani velük, de ezért figyelmen kívül hagyod őket.

Azokért az emberekért érzem a legnagyobb sajnálatot, akik trollok.

Az online trollok figyelmen kívül hagyása segít elérni a fő célomat, miszerint a legjobb férj és apa legyek és mindent megtegyek a családomért, amit csak tudok" - részletezte.

"Gyerekkorom óta voltak ilyen tapasztalataim.

Láttam magamról olyan történeteket, amelyek nem igazán alapulnak a valóságon.

„Láttam történeteket a családom tagjairól, barátaimról, idegenekről, mindenféle emberekről. És azt hiszem, amikor ebben a környezetben nősz fel, elkezded megkérdőjelezni az információk hitelességét, de azt is, hogy mások mit gondolnak erről, és hogy ez milyen veszélyes lehet az idő múlásával" - tette hozzá.

Míg Harry herceg New Yorkban tartózkodott a csúcstalálkozón, felesége, Meghan Markle a 2024-es Paley Honors Fall Gálán vett részt Beverly Hillsben, gyerekeik pedig Kaliforniában maradtak. A herceg kifejtette, hogy örül annak, hogy az Egyesült Államokba költöztek, hiszen ott egy teljesen más közegben tudják felnevelni a gyerekeiket és szabadon csinálhatnak olyan dolgokat, amelyeket az Egyesült Királyságban nem tudnának megtenni - számolt be róla a Hello! magazin.