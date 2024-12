Harry Potter: újabb részletek derültek ki a sorozatról

2026-ban sorozat formájában ismét útjára indul Harry Potter története a Max jóvoltából. A széria hét évadból fog állni, így mindegyik könyvet egy teljes szezon fog feldolgozni, ráadásul a mai napig rendkívül népszerű regények szerzője, J.K. Rowling is be fog szállni a projektbe, de még nem tudni, milyen pozícióban. Tekintve, hogy lassan már 2025 lesz, már a castingot is megkezdték, felhívást hirdettek fiatal, 9-10 éves gyerekszínészek számára Harry, Ron és Hermione megformálására.

Vajon milyen hosszú lesz a Harry Potter-sorozat első évada?

Nemrég az alkotók is nyilatkoztak a sorozatról, így Mark Mylod rendező és Francesca Gardiner showrunner megosztották, hogy milyen hosszúra tervezik az első évadot.

Nyolc óránk van az első könyv elmesélésére, így igazán mélyre áshatunk a történet részleteiben és abban, hogyan fejlődik a varázslat nyelve

- mondták.

Gardiner elárulta, hogy eddig több mint 32 ezer fiatal színész jelentkezett Harry, Ron Weasley és Hermione Granger szerepére, azonban még nem választották ki a megfelelő színészeket. Azonban továbbra is úgy tudni, hogy Mark Rylance az esélyes arra, hogy eljátssza Albus Dumbledore karakterét. Mylod hozzátette, hogy a következő hónapban workshopokat tartanak néhány kiválasztott jelölttel, és hamarosan eldől, hogy kik kapják meg a főszerepeket.

A Harry Potter-filmek főszereplői

Az alkotók azt ígérik, hogy pár olyan karakter is feltűnik a sorozatban, akikre a filmekben nem jutott elég idő, mint például Hóborc, valamint arra is fény derült, hogy a sorozat célja, hogy hűebb legyen a könyvekhez, és a szereplőket is a könyvekben feltüntetett életkoruk alapján válasszák ki - olvasható a HarryPotter.com oldalon.

Piton professzor szerepére megtalálták az alkalmas színészt?

A Harry Potter édesanyjához plátói szerelmi szálakkal kötődő, a Roxfortban bájitaltant oktató Piton professzor megformálásához a Max a ghánai származású brit színművészt, Paapa Essiedut szemelte ki magának. Essiedut a nagyérdemű eddig a Tönkretehetlek, illetve a Fekete tükör című sorozatokban, továbbá a Gyilkosság az Orient expresszen című 2017-es filmben láthatta. A színész megjelenése merőben eltér a karaktert korábban alakító Alan Rickman fizimiskájától, illetve attól is, ahogyan a regényben szerepelt a „Félvér Herceg”. A rajongók többsége egyébként a Star Wars-filmekből ismert Adam Drivert látná legszívesebben Perselus szerepében, aki nagyon hasonlít az iskola kevésbé kedvelt tanárjára.