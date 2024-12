Meglepő választás: ő lehet a Harry Potter-sorozat Piton professzorja

Tavaly óriási hírként szolgált a varázsvilág fanatikusai számára, hogy 2026-ban sorozat formájában ismét útjára indul Harry Potter története a Max jóvoltából. A széria hét évadból fog állni, így mindegyik könyvet egy teljes szezon fog feldolgozni, ráadásul a mai napig rendkívül népszerű regények szerzője, J.K. Rowling is be fog szállni a projektbe, de még nem tudni, milyen pozícióban. Tekintve, hogy lassan már 2025 lesz, már a castingot is megkezdték, és bár a nagy trió, azaz Harry, Ron és Hermione szerepeire még nem találták meg a megfelelő gyerekszínészeket, majd jövő tavasszal tartanak válogatókat a szigetországban, ám a fontosabb mellékszereplőkkel kapcsolatban már merültek fel komolyabbnál komolyabb nevek. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, hogy a franchise legkomplexebb karakteréhez is megvan a stúdió választása.

A Harry Potter-sorozatban Paapa Essiedu alakíthatja majd Perselus Pitont (Fotó: KGC-03 / Justin Goff/KGC Photo Agency LLP)

Megvan az új Piton professzor?

A Harry Potter édesanyjához plátói szerelmi szálakkal kötődő, a Roxfortban bájitaltant oktató Piton professzor megformálásához a Max a ghánai származású brit színművészt, Paapa Essiedut szemelte ki magának. Essiedut a nagyérdemű eddig a Tönkretehetlek, illetve a Fekete tükör című sorozatokban, továbbá a Gyilkosság az Orient expresszen című 2017-es filmben láthatta. A színész megjelenése merőben eltér a karaktert korábban alakító Alan Rickman fizimiskájától, illetve attól is, ahogyan a regényben szerepelt a „Félvér Herceg”. A rajongók többsége egyébként a Star Wars-filmekből ismert Adam Drivert látná legszívesebben Perselus szerepében, aki nagyon hasonlít az iskola kevésbé kedvelt tanárjára.

Ha a hírek igazak, Cillian Murphy lehet a következő Voldemort (Fotó: Michael Baker / 2024 by ZUMA Press Wire)

Oscar-eső érkezhet a Harry Potter-sorozatban

Perselus Piton mellett egyébként úgy fest, a Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola igazgatójához, Albus Dumbledore-hoz is meglett a tökéletes opció, a Kémek hídja Oscar-díjas színésze, Mark Rylance személyében. Valamint a címszereplő kamaszfiú életét megkeserítő főgonosz megtestesítésére a szintén aranyszobros kitüntetéssel rendelkező Cillian Murphyt nézték ki. Erre a pletykára még a korábbi Voldemort, Ralph Fiennes is reagált, aki áldását adta a választásra, és nem győzte dicsérni kollégáját.