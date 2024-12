Kegyetlen mondattal bántotta meg feleségét a TV2-es párkereső sztárja

A Házasság első látásra egyik szereplője, nem sokkal ezelőtt még azt javasolta a feleségének, hogy kezdjenek mindent újra. Zoltán szerint praktikus lenne, ha tiszta lappal indulnának újra. „Nagyon elment valamerre a kommunikáció. Húzzunk egy vonalat, innen most nullról indulunk. Mintha most ismernénk meg egymást” – javasolta, és fel is ajánlotta, hogy elviszi randira többször a nőt, akit a párkapcsolati tanácsadók tanácsára feleségül vett. Marica akkor még úgy tűnt, elfogadhatónak tartja az ötletet.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

A páros korábban sem működött harmonikusan, hol azzal volt gond, hogy a férfi rendetlen, hol azzal, hogy a nő nem nyit eléggé. Olyan is előfordult, hogy Zoltán megvallotta, hogy nőként nem izgatja őt a felesége, de az újabb előzetesben ennél keményebben is fogalmazott. „A támogató feleség! Nem véletlen, hogy 42 évesen nem vett el senki” – jegyezte meg idegesen a férfi. A részletekért érdemes a ma esti adást nézni.

Itt a jelenet videón:

