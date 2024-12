Más feleségét nézte ki magának a Házasság első látásra egyik férje

Miki és Rami kapcsolata hamar zátonyra futott a Házasság első látásra idei évadában, ők már ki is mondták, hogy feladják a kísérletet és elválnak. Amikor az édesanya a legutóbbi közös vacsorára egyedül érkezett, többen megpróbáltak közelebb kerülni hozzá. Így tett Geri is, aki még a telefonszámát is elkérte. Végül nem tétlenkedett, küldött neki egy üzenetet, melyben találkozóra hívta.

Így, hogy a haverkodással küszködünk, én a kezembe vettem az irányítást. Ráírtam Ramira és elhívtam. Igent mondott, úgyhogy holnap találkozunk. Reninek egyelőre nem szólok erről, szerintem egyáltalán nem tartozik rá

– mondta Geri, aki a titkos találkozón rögtön a lényegre tért: közölte Ramival, hogy a feleségével ők is el fognak válni, és szeretné megérdeklődni, ő nyitott lenne-e az ismerkedésre vele.

Nagyon szívesen megismerkednék veled, tényleg nagyon jó fejnek tartalak, de mindennek megvan a sorrendje, vagy az ideje

– fogalmazott Rami, akinek Geri azt mondta, tőle függetlenül is el fog válni a feleségétől. Az édesanya erre azt javasolta, ha vége a kísérletnek és Renátával elváltak, hívja fel nyugodtan, és akkor megbeszélik a folytatást.