Újabb házaspár válhat el a Házasság első látásra következő adásában - videó

Mint korábban írtuk, egy házaspár, Balázs Ramóna és Rácz Miklós nagyjából egy hét együttélés után úgy döntöttek, hogy nem folytatják a házasságukat. Azonban Rami nem sokáig szomorkodhatott, ugyanis két másik férj is rögön kivetette rá a hálóját, miután Mikivel feladták a kísérletet. A Házasság első látásra Zoltánja is tett megjegyzéseket arra, hogy a vörös hajú nő épp a zsánere, azonban mégis Geri volt az, aki elég hamar a tettek mezejére lépett, és gyorsan el is hívta a nőt egy magánbeszélgetésre, ahol ajánlatot tett neki.

A Házasság első látásra párosai, már csak 5 házaspár folytatja a kísérletet, miután Rami és Miki elváltak

Így, hogy a haverkodással küszködünk, én a kezembe vettem az irányítást. Ráírtam Ramira és elhívtam.

Igent mondott, úgyhogy holnap találkozunk. Reninek egyelőre nem szólok erről, szerintem egyáltalán nem tartozik rá"- mondta Geri, aki a titkos találkozón rögtön a lényegre tért: közölte Ramival, hogy a feleségével ők is el fognak válni, és szeretné megérdeklődni, ő nyitott lenne-e az ismerkedésre vele.

Nagyon szívesen megismerkednék veled, tényleg nagyon jó fejnek tartalak, de mindennek megvan a sorrendje, vagy az ideje

- fogalmazott Rami, akinek Geri azt mondta, tőle függetlenül is el fog válni a feleségétől, Renátától, akivel egyébként is döcögősen indult a kapcsolata.

A fordulat azonban az, hogy a nehéz kezdés után most úgy tűnik, mintha rendeződne a kapcsolat a házaspár között, és a férfinek esze ágában sincs válni, vagy legalábbis mersze nem volt ez kijelenteni. A ma esti adásból kiderül, hogy Geri végül hogyan dönt, befejezi-e a kísérletet, hogy Ramival elkezdhessen komolyabban ismerkedni, vagy elismeri, hogy fellángolás volt és Renátát választja, akivel egyre közelebb kerülnek egymáshoz.