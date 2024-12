A Házasság első látásra szereplői hétfőn ismét találkoztak egymással. Most is akadt bőven konfliktus, főként Judit és Reni rivalizáltak egymással, akik között egy beszélgetésre is sor került.

Házasság első látásra: Reni és Judit

Fotó: TV2

Reni nem értette, hogy Judit miért akar vele rivalizálni, amit számon is kért tőle, azonban a 45 éves nő ezt kikérte magának.

Nagyon régen volt ekkora kamu beszélgetésem valakivel, mint ami ott Judittal zajlott a kanapén.

Biztos, hogy mindenki ismeri a kamu barinőket, amikor nem merik egymás szemébe mondani. Bár mondjuk én elmondtam azt, amit gondolok.

Ő nem mondta bele a szemembe azt, amit gondol

- mondta a kínos beszélgetés után Reni.

Judit egyáltalán nem szimpatizál Renivel, amit a többiek előtt ki is fejtett.

"Primitív. Amúgy nincs vele bajom, csak...Egyáltalán nem érdekel, hogy a Reni rivalizál-e velem. Én biztos, hogy vele nem.

Nagy szájra van pénz, de fogorvosra nincs!

Ez a véleményem erről a nőről.

Én leszarom őt minden téren.

Nekem jelentéktelen" - mesélte a sminkesként dolgozó Judit.

A Házasság első látásra két sztárja már korábban is összeveszett

A Házasság első látásra sztárja már korábban kipécézte magának Renit, akkor arra volt kíváncsi, hogy a fiatal lány és a párja szexeltek-e már.

"Arra vagy kíváncsi, hogy szexeltünk-e már? Nem szexeltünk, az ilyeneket szerintem nem szabad elsietni" - mondta Reni Judit kérdésére, majd utóbbi gúnyolódva megjegyezte, hogy "szerintem négy évet várj."

Judit eztán arról érdeklődött, hány éves a másik nő. "Persze, hogy megkérdezheted, de nem biztos, hogy megmondom" - válaszolta Reni. „Éreztem ezt a szándékos provokációt, nekem ez nem tetszik… Az ilyen típusú embereknek, mint Judit, nagyon szeretem letörni a kis szarvát, ha túl nagy az arca, akkor picit le szoktam belőle szedni, hogy érezze azt, hogy ennek nem itt van a helye” - mondta a magát "pultosnak és tartalomgyártónak" definiáló Reni.

Még több videóért látogasson el a TV2 Play oldalára.