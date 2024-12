Mindent elmondott új párjáról a Házasság első látásra szereplője

Mint írtuk, a Házasság első látásra szereplője, Rácz Miklós összejött a kolléganőjével, miután a műsorbéli párjával, Balázs Ramónával a válás mellett döntöttek, a férfi a jegygyűrűjétől is megszabadult az adásban.

Házasság első látásra: Rami és Miki az esküvőjükön

Fotó: TV2 / TV2

"Ez nem úgy nézett ki, hogy én ott egy hetet el akartam tölteni, mégis így alakult, hogy közel annyit voltam Horvátországban. Azzal a lánnyal, aki az asszisztencia és a menedzsment mögöttem. Ő Gina, akivel 3-4 évig baráti viszonyban voltunk, ami most emelkedett egy más szintre... Valamiért ekkor jutottunk el odáig, hogy ebből több is lehet. A műsor nyitotta fel a szememet, hogy milyen értékek vannak ebben a lányban" – mondta korábban a Házasság extrákkal adásában Miki, aki most újabb részleteket árult el a választottjáról.

"A műsor és a válás után egyre közelebb kerültünk egymáshoz.

Azóta is együtt vagyunk, már össze is költöztünk, és úgy érzem, ő az a nő, akit eddig kerestem.

Igazi lelki társra találtam benne" – magyarázta Miki, majd azt is megosztotta, hogy mit lehet tudni a barátnőjéről. "Például, hogy nincs gyermeke. Egyébként huszonöt éves, Sopronban él, és fodrászként, valamint influenszerként dolgozik. Tündéri lány, egy hangos szó nincs közöttünk, sokat beszélgetünk és csavargunk. Szeretjük egymást" – osztotta meg Miki a Story magazinnal.

A lányt a Házasság első adásában is láthatták a nézők, miután Miki vele tűnt el Horvátországban – róla van szó:

Gina Horvátországban

Fotó: Instagram/Boda Gina

