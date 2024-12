Hatalmas fordulatot vett a Házasság első látásra szereplőinek az élete. A pénteki adásban a nézők láthatták, hogy nem bírta tovább elviselni egymást Rami és Miki, ezért mind a ketten a válás mellett döntöttek. "Isten veled... Tudod mit, akkor isten veletek" – búcsúzott Miki, aki egy teátrális mozdulattal az asztalon hagyta a jegygyűrűjét, majd kisétált a terápiáról, a stúdióból és közölte, hogy a későbbiekben semmilyen kapcsolatot sem akar a salgótarjáni nővel.

Házasság első látásra, Ramóna és Miki

Fotó: TV2

Igen ám, azonban Geri, Reni párja szemet vetett Ramónára és randira is elhívta őt.

Én egy belevaló, vidám, pozitív, mosolygó, gondoskodó, támogató nőt szeretnék magam mellé. Rami az, akiben ezt látom.

Nem vagyok ám telhetetlen, de én nagyon jól tudom, mit szeretnék" - mondta a TV2 műsorában, majd elkérte Rami telefonszámát, amitől a nő teljesen zavarba jött, ugyanakkor jól esett neki a férfi közeledése.

Miki egykori párja bevallotta, hogy közte és Geri között több a hasonlóság, mint ahogyan azt először gondolta.

Gergőben és bennem az a közös, hogy amíg mi mindketten komoly szándékkal érkeztünk ebbe a játékba, a hozzánk rendelt párokról ez nem mondható el.

Azzal, hogy úgy viselkedtek velünk, ahogy viselkedtek, az esélyt vették el tőlünk, hogy valóban komoly társra találjunk" - osztotta meg a Story.hu-val.

Az, hogy hogyan alakul Rami és Geri kapcsolata, az a műsorból kiderül.

A fiatal nő egyébként a rossz tapasztalatok ellenére nem bánta meg, hogy jelentkezett a műsorba, azonban utólag már kislányát kihagyná a realityből. Elárulta azt is, hogy édesapja nem nézi a Házasság első látásra adásait, édesanyja és testvére azonban egy részt sem hagynak ki.

Házasság első látásra: mi történt Ramival és Mikivel?

Balázs Ramónának és Rácz Miklósnak már a házasságkötése is emlékezetes volt, hiszen már ott is igen feszült jeleneteket láthattak a nézők. A férfi legnagyobb problémája az volt a feleségével, hogy annak előző kapcsolatából már született egy kislánya, Miki pedig leszögezte, hogy nem szeretne olyan nővel kapcsolatot, akinek már van egy gyereke. Ennek ellenére a kapcsolatuk eddig is hullámzó volt, voltak jobb pillanataik – azonban a férfi nem tudta túltenni magát ezen a kérdésen, így már az első terápia során kijelentette, hogy válni akar. A szakértők akkor egy hetet adtak a párosnak, döntsék el, szeretnék-e folytatni a kísérletet, vagy valóban véget vetnek a házasságuknak.