Házasság első látásra sztárja kiakadt a férjére: Miki sajnos csak a kameráknak játssza a macsót

Ramóna Miki nélkül érkezett a közös vacsorára, ugyanis a férfi dolgozott, legalábbis ő ezt mondta a párjának. A Házasság első látásra sztárja kifejtette, hogy Miki nem hívta őt és semmilyen módon nem vette fel a kapcsolatot, mikor külön voltak.

A Házasság első látásra sztárja, Balázs Ramóna

Fotó: TV2

A Házasság első látásra sztárja kiakadt a férjére

A férfi azonban egy szőke hajú hölgy társaságában töltötte a napjait Horvátországban és azt is kijelentette, hogy véget vetne a Ramónával kötött házasságának.

Én is csak most szembesülök azzal, hogy mit csinált, nem mert ugyanis felhívni, de tudom, miért: nem akart szembesülni a véleményemmel"

- kezdte Balázs Ramóna.

Őt minősíti a viselkedése. Azzal ugyan nincs bajom, hogy csajozni kezdett, végig sejtettem, csak megállapodtunk, hogy nem bántjuk majd egymást.

És most szembesülök a nyilatkozataival, hogy olyan dolgokat állít rólam, ami nem igaz, például, hogy én többet érzek iránta.

Barátilag mindenképpen, mert én legalább tényleg mellette voltam, amikor szüksége volt rám" - tette hozzá.

A salgótarjáni lány úgy érzi, hogy bár kezdetben is csalódást okozott neki Miki viselkedése, mostanra végképp betelt nála a pohár.

Miki sajnos csak a kameráknak játssza a macsót, ez már a mézesheteink alatt is kiderült, nélkülem még elaludni sem tudott.

Csalódtam benne, sajnálom, hogy eddig nem voltam önmagam, pedig már az elején azt érdemelte volna, hogy faképnél hagyjam" - részletezte a Story.hu-nak.

Miki csak barátként tekint Ramónára

Korábban párterápián vettek részt a Házasság első látásra szereplői a műsor legutóbbi adásában, ahol Ramóna és Miki kapcsolatát is elemezték. Ramóna és Miki házassága nem indult könnyen TV2 műsorában, ugyanis a férfi megtudta, hogy a nőnek már van egy gyereke, ez pedig nagyon ellenére volt. Előbb Rami mondta ki az igent, majd az egyre jobban izzadó férfi is, némi feszengés és várakozás után. A hatásszünet a násznépet is meglepte. A salgótarjáni nő lánya sem lelkesedett túlságosan édesanyja új férje iránt, ami Ramóna szerint annak tudható be, hogy nem normális körülmények között történt a megismerkedés, illetve kislányát egyedül neveli már négy éve, így ő mindig kimaradt abból, ha egy férfival találkozott.