A nagymamájával beszélte meg a szexuális életét a TV2 sztárja - videó

A TV2 párkereső műsorában Reni és Brumi alkotják az egyik friss házaspárt, de persze az ő kapcsolatukban is bőven van konfliktus. "Sérelmezi azt, hogy még nem feküdtünk le... de mama! Azt hiszi, hogy nem vágyom rá, de szó sincs arról, hogy nem vágynék a közelségére. Csak most összevesztünk, mint állat, most nem fogom megjutalmazni azzal, hogy gyere, itt vagyok" - mondta a legutóbbi adás egy adott pontján a nő a nagymamájának.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

Reni, aki magát pultosként és tartalomgyártóként definiálja, elmondta, hogy nagyon jó volt, hogy meg tudta beszélni a problémákat a nagymamájával, mert ő mindig meghallgatja és jó tanácsokkal is szolgál. Nyírő András párkapcsolati tanácsadó szerint a kapcsolatnak jót tett, hogy ellátogattak a szülőkhöz, ők amúgy is "megoldó házaspár", azonban még érzi Reniben az önbizalom és az önbecsülés hiányát.

A cikk folytatódik, lapozzon!