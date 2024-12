Nagyszülei hallatára vitatkozott a szexről a Házasság első látásra szereplője - videó

November 18-án startolt el a Házasság első látásra vadonatúj évada a TV2-n, amely a tavaszi siker után az őszi tévés főszezonban is bizonyította népszerűségét a tévénézők körében. Nem meglepő, hiszen rengeteg drámát, meglepő fordulatot tartogatnak a második évad szereplői, akik nem fogják vissza magukat, bármiről legyen is szó. Néha a szakértők is megdöbbennek a házaspárok viselkedésén, sokszor vitába bonyolódnak még velük is a közös terápiák során. Legutóbb Renit és Petit, azaz Brumit kellett kibékíteniük, ami nem volt egyszerű, hiszen csúnyán összevesztek a közös vacsorát követően, a lány még a gyűrűjét is levette.

A Házasság első látásra házaspárja Reni és Brumi. Szokatlan helyen vitatták meg nemi életüket

A terápia mégis a segítségükre volt, mivel rádöbbentek, hogy azért haragszanak, mert fontosak lettek egymásnak. Reni az előző adásban meg is lepte férjét, akihez váratlanul elutazott látogatóba Paksra. A férfi nagyon meglepődött, hogy felesége ilyen kedves meglepetéssel készült számára, majd Reni a gyűrűt is visszahúzta az ujjára, bár párja szerint le sem kellett volna vennie azt.

A házaspár a következő adásban Reni nagyszüleihez megy együtt látogatóba, ahol érdekes témát vetnek fel, ugyanis nemi életükön vitatkoznak össze. Reni a beszélgetés során elárulja, hogy még nem feküdtek le egymással, és szerinte férje ezt sérelmezi. A témához kénytelen hozzászólni a nagypapája is, aki elmondja saját véleményét is arról, hogy szerinte miből lehet tudni, hogy elérkezett az idő.

A nőnek szerelem kell a szexhez, a férfinek meg szex kell a szerelemhez

- állapította meg Reni nagyapjának adott válaszában, és hozzátette, hogy ő ezt tudja, akármilyen ellentmondásos is a helyzet.

Bár kényes témát vitattak meg a nagyszülőkkel, úgy tűnt, őket ez egyáltalán nem feszélyezi és szívesen hozzászóltak ők is, sőt, Brumi sem jött zavarba ettől, neki tetszett, hogy Reni nagymamája is ilyen fiatalos és nyitott.