Házasság első látásra: így nézett ki Reni a plasztika előtt - kép

A Házasság első látásra szereplője, Reni nagy reményekkel vágott neki a kísérletnek. Elmondása szerint a szívéhez a kutyáján keresztül vezet az út. Ha a jelölt nem úgy áll kedvencéhez, akkor azonnal búcsút intenek egymásnak. A műsor elején hangsúlyozta, hogy egy bizalomra épülő kapcsolatra vágyik, ahol megbecsülik őt. A szakértők úgy döntöttek, hogy Péterrel párosítják őt össze, és habár voltak kisebb-nagyobb veszekedéseik, talán nekik a legharmonikusabb a kapcsolatuk.

Házasság első látásra: így néz ki most Reni

Fotó: Instagram.com/kovacs_renii/

Így változott meg a Házasság első látásra sztárja

Reni soha nem titkolta, hogy több plasztikai beavatkozása is volt már, habár még csak 30 éves. A száját feltöltötte, ami sok tévé nézőnek szúrja a szemét, többen is kacsához hasonlítják őt. Nemrég a Házasság első látásra Facebook-oldalán kikerült Reniről egy fotó, ahol jól látszik, hogyan nézett ki még a plasztikai beavatkozások előtt. Nemcsak a szája kisebb, hanem a haja is szőke, így alig lehet ráismerni.

Minek kell a kacsacsőr? A természetes a legszebb

- jegyezte meg egy felhasználó.

Szerintem a visszafogottabb rúzs sokkal jobban áll neki

- írta egy másik.

Ezek a feltöltött ajkak nekem természetellenesek. Elveszi a hölgyek eredeti szépséget. Az én szememben nem szépít, sőt...

- fogalmazott egy nő.

Szegény, most hogy néz ki, mit tett magával...

- olvasható egy vélemény.

Alább pedig megtekintheti, hogyan nézett ki Reni, mikor még nem volt plasztikai műtétje: