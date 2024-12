A Házasság első látásra szereplőjének szinte minden pénzét felélte volt barátja

November 18-án startolt el a Házasság első látásra vadonatúj évada a TV2-n, amely a tavaszi siker után az őszi tévés főszezonban is bizonyította népszerűségét a tévénézők körében. A tudományt is segítségül hívó párkereső reality magabiztosan, hatalmas különbséggel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben, mindhárom kiemelt korcsoportban - írta közleményében a TV2. Az új szereplők közül eddig úgy tűnt, hogy Kovács Renáta és Wollner Péter, azaz Brumi kapcsolata a legstabilabb, azonban a napokban nagyon komoly vitán van túl az új házaspár.

Kovács Renáta és Wollner Péter a Házasság első látásra második évadának egyik házaspárja

Fotó: TV2

Az újdonsült feleség sokat sérült a múltbeli kapcsolataiban, amiről most részletesebben is beszámolt, így nem meglepő, hogy nagyon érzékenyen érintik egyes témák, ami miatt új férjével is összeveszik. Kovács Reni elárulta, hogy már ismerősnek tűnhet a TV2 nézőinek, ugyanis a Szerencsekerék egyik adásában is láthatták, ahol komoly nyereménnyel, egy autóval is gazdagodott. Azonban nem lett szép a története vége.

Tavaly nyertem egy autót a Szerencsekerék című műsorban, amit eladtam, ennek az összegét pedig teljes egészében az exemmel éltem fel. Én tartottam el őt, kettőnknek vettem belőle egy másik autót, amit közösen használtunk, illetve a közös nyaralást is én álltam.

Ezenfelül a mindennapi megélhetését is fedeztem, ráadásul volt egy gyermeke, és amikor ő nálunk tartózkodott, a programozást és az ő teljes ellátását is nekem kellett fedeznem; volt, hogy a gyerektartást is. Ebből semmit sem kaptam vissza, ráadásul mindezt természetesnek vette az exem" - mesélte Kovács Renáta a hot! magazinnak arról, milyen elképesztő módon használta ki őt anyagilag legutóbbi exbarátja.

A Házasság első látásra felesége azt is elárulta, miért gondolja úgy, hogy nagyon rosszul választ párt, amit a legutóbbi két exével történtekkel magyaráz.

Az utolsó két exem kísértetiesen hasonlít egymásra: mindkettőt Attilának hívták, mindkettőnek volt már gyereke előző kapcsolatból, és mindkét esetben a gyerek anyukája és az anyósjelölt lehetetlenítették el a kapcsolatunkat.

Ráadásul mindketten megkérték a kezemet, a gyűrű pedig ugyanúgy két hét után került le az ujjamról" - mondta Kovács Renáta, aki igyekszik tanulni a múltbéli hibáiból, és ezért is gondolta úgy, hogy segítséget kér a párválasztásban.