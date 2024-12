Dr. Krasznai Zsolt elmondta, szerinte mi lehet plasztikázva a Házasság első látásra műsor Szabiján. "Kép alapján a szájában nem vagyok biztos, hogy saját vagy műtött, de a haja, úgy gondolom, a sajátja. A felső szemhéja viszont biztosan műtve van. A mosolyráncok vízszintes vonulata és a kissé ödémás arc pedig arra utal, hogy volt valamiféle arckorrekciója is" – mondta a sztárok plasztikai sebésze a Story magazinnak.

Házasság első látásra, Szabi

Fotó: TV2

Szabi és Judit kapcsolata meglehetősen hullámzó, bár felesége állítása szerint már néhány nap után teljesen szerelmes lett - erről többször beszélt a műsorban, bár a sok konfliktus olykor kiábrándítja. “Mit érzel, amikor rólam van szó, a gyönyörű hajamról és az egész jellememről?” – faggatta a nejét az egyik részben Szabi, aki feltűnően elégedett a külsejével.

“Most per pillanat nem vagyok szerelmes. De reggel már az voltam kétszer is. Most per pillanat nagyon szeretlek, őszintén. Férfiként szeretlek, nem barátként. Barátként is, de azon felül férfiként. Nekem te vagy a mindenem most. Egyelőre. Férfiban. Te vagy az istenem. És te vagy a legjobb a Földön. Ennyi” – fejtette ki Judit.

