Házasság első látásra: Szabi máris lecserélné Juditot Renire - videó

A Házasság első látásra álompárja, Judit és Szabi között az elmúlt napokban több konfliktus is volt. A férfi tegnap kijelentette, hogy csupán 50 százalékban biztos abban, hogy a nővel szeretné folytatni a házasságot, ugyanis túl sok a bizonytalanság, és abban sem biztos, hogy önmagáért szereti-e őt Judit.

Házasság első látásra: Reni miatt érhet véget Juditék házassága?

Fotó: TV2

Házasság első látásra: Szabi válna Reni miatt?

A szerda esti adásban a páros között ismét vita robban ki, méghozzá Judit legnagyobb riválisa, Reni miatt, ugyanis úgy tűnik, hogy Szabinak kicsit se közömbös a pultosként dolgozó lány.

Most borult ki a bili. Írogassál neki!

Mond meg, hogy lehet, hogy megtépem vasárnap!

Nálam van egy lélektani határ, amit most meghúztam.

Ezt most Szabika nagyon lépegeti át.

Nagyon szeretem, szerelmes vagyok belé, de így el tudnám felejteni" - mondta idegesen Judit.

A vitát egyébként az váltotta ki, hogy Szabi közölte a feleségével, hogy a közösségi oldalon bekövette Renit, ami Juditnak nagyon rosszul esett tekintve, hogy a fiatal lánnyal nem éppen felhőtlen a kapcsolata.

Vajon hogyan alakul Judit és Szabi kapcsolata, illetve mi lesz Renivel?

Még több videós tartalmakért látogasson el a TV2 Play oldalára.

Judit szerint Reni primitív és jelentéktelen

A Házasság első látásra szereplői hétfőn ismét találkoztak egymással. Most is akadt bőven konfliktus, főként Judit és Reni rivalizáltak egymással, akik között egy beszélgetésre is sor került.

Reni nem értette, hogy Judit miért akar vele rivalizálni, amit számon is kért tőle, azonban a 45 éves nő ezt kikérte magának.

"Nagyon régen volt ekkora kamu beszélgetésem valakivel, mint ami ott Judittal zajlott a kanapén. Biztos, hogy mindenki ismeri a kamu barinőket, amikor nem merik egymás szemébe mondani. Bár mondjuk én elmondtam azt, amit gondolok. Ő nem mondta bele a szemembe azt, amit gondol

- mondta a kínos beszélgetés után Reni.

Judit egyáltalán nem szimpatizál Renivel, amit a többiek előtt ki is fejtett.

"Primitív. Amúgy nincs vele bajom, csak...Egyáltalán nem érdekel, hogy a Reni rivalizál-e velem. Én biztos, hogy vele nem.

Nagy szájra van pénz, de fogorvosra nincs!

Ez a véleményem erről a nőről.

Én leszarom őt minden téren.

Nekem jelentéktelen" - mesélte a sminkesként dolgozó Judit.