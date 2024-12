A válás mellett döntött a Házasság első látásra egyik párja - videó

Nem bírta tovább elviselni egymást a Házasság első látásra egyik párja, Rami és Miki (Balázs Ramóna és Rácz Miklós), a pénteki adásban mindketten a válás mellett, a kísérlet feladása mellett döntöttek.

Házasság első látásra: Rami és Miki az esküvőjükön

"Isten veled... Tudod mit, akkor isten veletek" – búcsúzott Miki, aki egy teátrális mozdulattal az asztalon hagyta a jegygyűrűjét, majd kisétált a terápiáról, a stúdióból. "Így viselkedik egy 40 éves férfi? Hogy ti bántotok, akkor én is? Tudjátok mit, akkor sziasztok, itt a gyűrű? Egy bunkó" – reagált (volt) párja viselkedésére Rami.

"Kikérek magamnak egy csomó mindent, ami elhangzott.

Semmi keresnivalónk egymás mellett a Ramival, semmilyen szinten.

Se baráti, se férj-feleség, se haver, se puszipajtás, se cimbora, se gyurmaszakkörtárs. Semmilyen szinten semmi keresnivalóm emellett a nő mellett" – mondta Miki. Nézze meg, hogy mi történt!

Miki később Bruminak is kifejtette, hogy nem bánta meg a döntését, Ramihoz pedig az első évadban látott Laci (Brem László) nézett be pár tanácsot adni. Közben egy másik pár házassága is válságba került, Maricánál is betelt a pohár: fogta a bőröndjét, és elköltözött Zolitól.

Házasság első látásra: mi történt Ramival és Mikivel?

Balázs Ramónának és Rácz Miklósnak már a házasságkötése is emlékezetes volt, hiszen már ott is igen feszült jeleneteket láthattak a nézők. A férfi legnagyobb problémája az volt a feleségével, hogy annak előző kapcsolatából már született egy kislánya, Miki pedig leszögezte, hogy nem szeretne olyan nővel kapcsolatot, akinek már van egy gyereke. Ennek ellenére a kapcsolatuk eddig is hullámzó volt, voltak jobb pillanataik – azonban a férfi nem tudta túltenni magát ezen a kérdésen, így már az első terápia során kijelentette, hogy válni akar. A szakértők akkor egy hetet adtak a párosnak, döntsék el, szeretnék-e folytatni a kísérletet, vagy valóban véget vetnek a házasságuknak.