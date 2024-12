Házasság első látásra: hatalmas fordulat Reni és Brumi házasságában - videó

November 18-án startolt el a Házasság első látásra vadonatúj évada a TV2-n, amely a tavaszi siker után az őszi tévés főszezonban is bizonyította népszerűségét a tévénézők körében. A tudományt is segítségül hívó párkereső reality magabiztosan, hatalmas különbséggel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben, mindhárom kiemelt korcsoportban. A műsor átlagos nézőszáma meghaladja a 866 ezer főt, melyhez 21,7%-os közönségarány párosult a teljes lakosság körében. Mindemellett, a fő kereskedelmi korcsoportban is közel minden 5. tévénéző választotta a műsort esti kikapcsolódásnak (SHR: 19,9%) novemberben - írta közeleményében a TV2, melyből az is kiderült, hogy ismét piacvezető lett a csatorna, hatalmas fölénnyel vezet, a teljes évet nézve is mindhárom kiemelt korcsoportban teljes napon és főműsoridőben is.

Eddig ők voltak a Házasság első látásra legstabilabb párja, ennek most vége

Fotó: TV2

A Házasság első látásra már korábban is váratlan sikereket aratott az első évaddal, ezért nem meglepő, hogy hamarosan érkezett az újabb évad. A szakértők is elárulták, hogy még az előzőnél is nagyobb izgalmakat, váratlan fordulatokat és drámákat tartogatnak a nézők számára az új házaspárok, és úgy tűnik, igazat beszéltek, ugyanis meglepő vita kerekedik Reni és Brumi, azaz Peti között annak ellenére, hogy a pszichológusok szerint is a legstabilabb házaspár jelenleg.

Reni és Brumi már az első pillanattól kezdve nagyon szimpatizáltak egymással, szinte csak egyetlen nagyobb vitájuk adódott eddig, ami abból adódott, hogy az újdonsült feleségnek nem tetsztett a férje válasza arra a kérdésre, hány nővel feküdt le ezidáig az életében. Reni sokallta a számot, aztán mégis beletörődött és remélte, hogy férje megkomolyodott és már ő lesz az utolsó a számára.

A mai adásban azonban iszonyatos veszekedésnek lehetnek szemtanúi a műsor nézői, ugyanis elszabadulnak az indulatok, és Brumi sem hagyja magát a temperamentumos Reninek, aki nehezményezi, hogy egy olyan nővel tartja a kapcsolatot a férje, akivel korábban intim viszony is fűzte őket egymáshoz. A beszélgetés végén a férfi már beletörődve megjegyezte, hogy ezennel véget ért a házassága.

